الإمارات تدين الاستهداف الإسرائيلي لمنتظري المساعدات في غزة

أدانت دولة الإمارات بشدة، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة كانوا ينتظرون إيصال مساعدات إنسانية وإغاثية إليهم، ما أسفر عن قتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، وطالبت بتحقيق مستقل وشفاف ومعاقبة المتسببين، محذرة من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن قلقها البالغ جراء تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين الأبرياء. وشددت على أن الأولوية العاجلة هي إنهاء عمليات التصعيد العسكري والوقف الفوري لإطلاق النار.

كما جددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعي إلى أهمية توفير الحماية للمدنيين الأبرياء، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، وعلى أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 2712 و2720.

وحذرت وزارة الخارجية، من استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، وشددت على ضرورة منع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار، ودعت المجتمع الدولي إلى تعزيز كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة سقوط 104 فلسطينيين على الأقل، وإصابة المئات برصاص القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية في غرب مدينة غزة. وأعلن الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد إلى 104 ضحايا و760 إصابة برصاص القوات الإسرائيلية الذي استهدف تجمع المواطنين الذين حاولوا الحصول على الطعام، أثناء وصول شاحنات المساعدات المحملة بالدقيق، عند مفترق النابلسي غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر إسرائيلية لرويترز، إن الجنود الذين شعروا بالتهديد، أطلقوا الرصاص الحي، لكنها نفت أن يكون إطلاق النار أوقع هذا العدد من القتلى. وتأتي هذه التصريحات على الرغم من إصدار الجيش الإسرائيلي بياناً، قال فيه إن عشرات الأشخاص أصيبوا نتيجة التدافع والدهس أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات من الشاحنات، وقال إن الحادث قيد المراجعة.

واشنطن تتحقق

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس، أن الولايات المتحدة تتحقق من الروايتين المتضاربتين عن إطلاق نار وقع عند نقطة توزيع مساعدات في غزة، مضيفاً أن من شأن ما حصل أن يعقد مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال بايدن للصحافيين لدى سؤاله عن الحادثة: ((نتحقق من الأمر حالياً، هناك روايتان متضاربتان عمّا حدث ولا جواب لدي حتى اللحظة)).

ولدى سؤاله عمّا إن كان يعتقد بأنها ستعقّد المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، رد بايدن بالقول: ((أعرف أنها ستتسبب بذلك)).

كما استبعد بايدن وقفاً لإطلاق النار بحلول الاثنين، الموعد الذي كان قد توقعه في وقت سابق هذا الأسبوع. ورداً على أسئلة صحافيين حول توقعاته بشأن ما سيحدث قال بايدن إن الأمل لا ينضب، وإنه تحدث إلى قادة المنطقة بشأن وقف لإطلاق النار مضيفاً: ((لكنه لن يحدث على الأرجح بحلول الاثنين)).

وقال البيت الأبيض، أمس، إنه يبحث في تقارير عن إطلاق إسرائيل النار على فلسطينيين كانوا ينتظرون المساعدات بالقرب من مدينة غزة، واصفاً ذلك بأنه ((حادث خطير)).

رعب

وأعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الخميس أنّ ((الحياة في غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة بسرعة تبعث على الرعب))، معلّقاً على سقوط عدد كبير من القتلى خلال عملية توزيع مساعدات إنسانية في مدينة غزة. وكتب غريفيث على منصة ((إكس)): ((حتى بعد ما يقرب من خمسة أشهر من الأعمال القتالية الوحشية، لا تزال غزة لديها القدرة على صدمتنا، مصدوم من التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة المئات في أثناء نقل إمدادات المساعدات غربي مدينة غزة)).

وأدانت مصر بـ((أشد العبارات))، الاستهداف الإسرائيلي لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزّل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية. واعتبرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمة مشينة، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتاراً بقيمة الإنسان وقدسية روحه)).

وطالبت مصر الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لاسيما الدول التي تعيق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسؤولياتها، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات)).

كما أدانت الخارجية الأردنية، استهداف القوات الإسرائيلية لـ((تجمع لمواطنين غزيين للحصول على مساعدات))، ووصفته، في بيان، بـ((الوحشي)).

وشدد البيان على رفض عمّان المطلق لمواصلة الجيش الإسرائيلي استهداف المدنيين الفلسطينيين وانتهاكه الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ويجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلف أبواب مغلقة بعد الإعلان مجزرة عملية توزيع مساعدات في شمال القطاع، وفق برنامج العمل المحدث للمجلس. ويعقد الاجتماع الطارئ عند الساعة 21.15 بتوقيت غرينتش، ويأتي بطلب من الجزائر حسب ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية.

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