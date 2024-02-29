«البنتاغون»: إسرائيل قتلت 25 ألف امرأة وطفل في قطاع غزة

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس، إن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مضيفاً: تل أبيب يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لحماية المدنيين. وخلال جلسة استماع في الكونغرس سُئل أوستن عن عدد النساء والأطفال الفلسطينيين، الذين قتلتهم إسرائيل، فأجاب: ((أكثر من 25 ألفاً)).

في الأثناء، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على منصة ((إكس)): ((تجاوزت حصيلة القتلى في غزة 30 ألفاً، أغلبيتهم العظمى من النساء والأطفال، أصيب أكثر من 70 ألف فلسطيني، يجب أن ينتهي هذا العنف والمعاناة، أوقفوا إطلاق النار)).

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، أن حصيلة هذه الحرب تخطت 30 ألفاً، معظمهم من المدنيين، وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، إن عدد القتلى تجاوز الـ30 ألفاً، بعدما وصل إلى المستشفيات ليل الأربعاء الخميس ((79 قتيلاً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن)).

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