«البنتاغون»: إسرائيل قتلت 25 ألف امرأة وطفل في قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس، إن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مضيفاً: تل أبيب يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لحماية المدنيين. وخلال جلسة استماع في الكونغرس سُئل أوستن عن عدد النساء والأطفال الفلسطينيين، الذين قتلتهم إسرائيل، فأجاب: ((أكثر من 25 ألفاً)).
في الأثناء، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على منصة ((إكس)): ((تجاوزت حصيلة القتلى في غزة 30 ألفاً، أغلبيتهم العظمى من النساء والأطفال، أصيب أكثر من 70 ألف فلسطيني، يجب أن ينتهي هذا العنف والمعاناة، أوقفوا إطلاق النار)).
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، أن حصيلة هذه الحرب تخطت 30 ألفاً، معظمهم من المدنيين، وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، إن عدد القتلى تجاوز الـ30 ألفاً، بعدما وصل إلى المستشفيات ليل الأربعاء الخميس ((79 قتيلاً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن)).
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN29022024000110011019ID1107919726
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.