أحمد بن محمد: القيادة الرشيدة حريصة على تهيئة المعطيات اللازمة لتأسيس أسر سعيدة ومستقرة

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، العرس الجماعي المشترك الـ10 لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وجمارك دبي، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي بمناسبة زفاف 148 عريساً من أبناء الوطن.

وهنأ سموه العرسان الذين شملتهم المبادرة، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة تسودها المودة والرحمة. وقال سموه: ((التنمية الاجتماعية لا تقل في أهميتها عن التنمية الاقتصادية.. و((أجندة دبي الاجتماعية 33)) وضعت تحقيق الأسر الأسعد في مقدمة غاياتها.. الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع.. والقيادة الرشيدة حريصة على تهيئة المعطيات اللازمة لتأسيس أُسَر سعيدة ومستقرة.. ودبي لا تدخر جهداً في دعم شبابها وتوفير كافة احتياجاتهم المهنية والمجتمعية لبناء مستقبل واعد بإذن الله)).

وأشاد سموه بمشاركة المؤسسات الوطنية في تحقيق هذا الهدف المهم، وهو ما تجسده مبادرة العرس الجماعي بكل ما تحمله من معاني التلاحم والتكافل والحرص على إتاحة الفرصة للشباب لبدء حياتهم الأسرية الجديدة.

ونشر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه عبر ((X)) تدوينة جاء فيها: ((شهدت اليوم العرس الجماعي العاشر لموظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وجمارك دبي والذي شمل 148 عريساً من أبناء الوطن.. نبارك لهم جميعاً ولأسرهم، ونؤكد حرصنا على دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وترسيخ الترابط المجتمعي وتدعم جودة حياة المواطنين بما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33)).

وعبّر العرسان عن عميق الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبالغ سعادتهم بتشريف سموه للعرس الجماعي، بما تحمله هذه اللفتة الكريمة من معانٍ نبيلة، تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تحفيز الشباب وتهيئة الممكنات التي تعينهم على بدء حياة أسرية تنعم بأسباب السعادة والاستقرار.

وجاء العرس الجماعي الـ10 في إطار حرص الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وجمارك دبي على ضرورة ترسيخ مفهوم الترابط المجتمعي ودعم وتمكين كيان الأسرة الإماراتية لمواكبة ((أجندة دبي الاجتماعية 33)) التي تعتمد شعار ((الأسرة أساس الوطن))، بهدف تهيئة أجيال واثقة بقدراتها متمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل.

وتُعد مبادرة الأعراس الجماعية إحدى المبادرات المستدامة التي حافظت عليها ((إقامة دبي))، و((جمارك دبي))، وعملت على تنفيذها الجهتان سنوياً لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من الموظفين في هذا المحفل الاجتماعي، لتقديم الدعم الكامل واللازم للمقبلين على الزواج لترسيخ كيان الأسرة الإماراتية، حيث تعتمد ((إقامة دبي))، و((جمارك دبي))، استراتيجية مستدامة في المسؤولية المجتمعية تعمق الاهتمام بمحور الأسرة والمجتمع، من خلال مبادرات مجتمعية تستهدف تطوير المهارات في الكوادر المواطنة.

نموذج مشرف

وخلال الحفل، هنّأ الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الشباب المقبلين على الزواج، مشيراً إلى أن مبادرة العرس الجماعي في نسختها الـ10 جاءت ثمرة لنجاح المشاريع السابقة، مؤكداً أهمية هذا النوع من المبادرات والمشاريع التي تعتبر نموذجاً مشرفاً لروح المحبة والتضامن في المجتمع الإماراتي، وتعكس الترابط الاجتماعي وروح الوحدة والتآزر، مما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ قيم التضامن، بما ينسجم مع رؤية وأهداف ((أجندة دبي الاجتماعية 33))، التي تضع الأسرة وتمكينها في مقدمة أولوياتها، وتسعى جاهدة لتعزيز دور الأسرة كوحدة أساسية في بناء مجتمع قوي ومترابط.

من جهته، بارك أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، للعرسان بداية حياة جديدة قائمة على الاستقرار والمحبة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات من أكثر دول العالم اهتماماً بالإنسان، عبر إطلاق وتنفيذ خطط استراتيجية ومبادرات تنموية طويلة الأجل لدعم الرفاه المجتمعي وجودة الحياة للمواطن الإماراتي، حيث تحرص القيادة الرشيدة على تطور الإنسان وتنميته من خلال توفير كافة سبل الدعم للمواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري والحياة الكريمة لهم ودعم جودة الحياة وإرساء دعائمها في المجتمع.

وقال: ((يسرنا المساهمة من خلال هذه المبادرة في دعم المنظومة المجتمعية للمجتمع الإماراتي ودعم توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الشاملة لصالح المجتمع ورفعته والتي تجسدها ((أجندة دبي الاجتماعية 33))، وننتهز هذه الفرصة لندعو جميع الموظفين الشباب المقبلين على حياة جديدة أن يضعوا نصب أعينهم بناء أسرة سعيدة قائمة على الوفاق والتواؤم، لتكون نواة طيبة لمجتمع دولة الإمارات))، مؤكداً على دور الأعراس الجماعية في تعزيز قيم التعاون والمحافظة على العادات والتقاليد العربية الأصيلة.

وثمّن التعاون الاستراتيجي بين جمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وأثره في المساهمة في تعزيز سعادة وراحة أبناء الوطن، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة في إمارة دبي.

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