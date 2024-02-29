«مجلس وزراء الشباب» يستعرض الجهود والأفكار لتمكين الشباب العربي

ترأس معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي عقد دورته العادية الـ47، وأعمال الدورة الـ70 للمكتب التنفيذي، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء الشباب والرياضة العرب، حيث ركز الاجتماع على ضرورة بذل الجهود الحثيثة لتمكين الشباب العربي على كافة المستويات من أجل إعادة البناء نحو الأفضل.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي: ((دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للشباب يعتبر إرثاً راسخاً، يدفعنا لمواصلة العمل بتكاتف وتعاون بهدف توفير المزيد من الفرص الملهمة، فمنذ البداية، رأت أن الشباب هم مستقبلنا وركيزة تطورنا، ومن هنا، بذلت الجهود وذللت العقبات لتمكينهم وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم القيادية، وبفضل هذا الدعم الكبير، نجد اليوم شباب الإمارات يتميزون في مختلف المجالات، ويضعون بصماتهم الإيجابية في تحقيق التطلعات للمستقبل)).

وأضاف معاليه: ((اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، يُشكّل فرصة قيّمة لتوحيد الجهود وتبادل الأفكار والتجارب، لدعم الشباب العربي في مختلف المجالات، فضلاً عن بناء جسور التواصل الهادف لتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية لجعل الشباب عماد التنمية والتقدم في مجتمعاتنا))، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع كافة إمكاناتها وخبراتها بين أيدي أشقائها العرب لتعزيز العمل المشترك، في سبيل أن يتميز الشباب العربي بمختلف القطاعات المستقبلية إقليمياً وعالمياً.

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