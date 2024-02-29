تفاهم بين «وزارة التسامح» وشرطة أبوظبي لتعزيز التعايش السلمي

وقعت وزارة التسامح والتعايش وشرطة أبوظبي، أول من أمس، مذكرة تفاهم، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لتعزيز التسامح والتعايش السلمي، والاستدامة، والاستفادة من مبادرات الطرفين في تحقيق هذه الأهداف.

كما تهدف المذكرة إلى وضع الأسس التي تحكم العلاقة بينهما؛ ليتسنى لهما أداء واجباتهما في إطار هذا الاتفاق؛ وفق الأصول التي تحفظ لكل طرفٍ خصوصياته، تنفيذاً لرؤية وتطلعات القيادة الحكيمة، وانطلاقاً من حرص الطرفين على تعزيز التسامح والتعايش المشترك والأخوة الإنسانية والحرص على التعاون المثمر بينهما، ووقع المذكرة عفراء محمد الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، بمقر الوزارة في أبوظبي.

رؤية وحكمة

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حرص الوزارة على التعاون المشترك مع شرطة أبوظبي، وأنه تعبير قوي عن اعتزازنا الكبير برسالة هذه المؤسسة العريقة التي تجسد على أرض الواقع رؤية وحكمة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي يؤكد دائماً أهمية تحقيق المستويات العالمية المرموقة في الأداء والإنجاز، كما نعتز بما يؤكد عليه سموه باستمرار من أهمية أن يكون التسامح والتعايش ركناً أساسياً في عمل رجال الشرطة والأمن في الإمارات، وأن يكونوا دائماً نماذج وقدوة في الالتزام بمبادئ وصفات الحوار والتواصل والنزاهة والشجاعة، وتحمل المسؤولية والارتباط القوي مع أفراد ومؤسسات المجتمع، وأن يقوموا بدورهم في منع العنف والتشدد والسلوك المعادي للوطن، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وبناء العلاقات الطيبة بين جميع سكانها على أسس أخلاقية نبيلة تحث على التعارف والتعايش والأخوة والسلام.

من جانبه، أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، الحرص والاهتمام بتعزيز التعاون والشراكات مع مختلف الجهات الحكومية وتطوير سبل التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع وزارة التسامح والتعايش والتي عززت وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة مكانة أبوظبي في أن تصبح عاصمة التسامح العالمي، وأشار إلى أهمية مذكرة التفاهم في تحقيق التطلعات نحو تعزيز التسامح والأخوة الإنسانية العالمية بما يعزز المكانة الريادية لدولة الإمارات في أن تصبح مركزاً مرموقاً على مستوى العالم في استدامة التسامح والتعايش على أراضيها.

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