الإمارات تنفذ عملية «طيور الخير» لإسقاط المساعدات الإنسانية في شمال غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع انطلاق عملية ((طيور الخير)) لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية، بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية، على شمال قطاع غزة، سعياً لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب، ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة، التي يمرون بها.

وتأتي عملية ((طيور الخير)) ضمن إطار ((عملية الفارس الشهم الإنسانية 3))، التي انطلقت في 5 نوفمبر الماضي بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وتجسد عملية ((طيور الخير))، التي تستمر عدة أسابيع، مستوى التنسيق الإماراتي- المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني، لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة، التي يواجهها أبناؤه في قطاع غزة.

ونفذت العملية ليلة البارحة طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر 3 طائرات حملت على متنها نحو 36 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، تم إنزالها على مناطق جباليا، وبيت لاهيا، بواسطة صناديق مخصصة مزودة بتقنية للتوجيه بنظام ((GPS))، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة، وضمن التوقيتات المناسبة. ويتميز نظام ((GPS)) المستخدم في العملية بأنه تقنية متطورة تستخدم في مجال إسقاط المساعدات من الجو، عبر تحديد دقيق وسهل للمواقع المستهدفة، ومن ثم إسقاطها لتصل إلى المستهدفين، ويعتبر من أحدث الوسائل المستخدمة حالياً في مجال العمل الإنساني والإغاثي أثناء الحالات الطارئة.

ومن المتوقع أن تسرع هذه العملية وصول المساعدات العاجلة للمحتاجين في شمال غزة، بهدف تخفيف معاناتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة. وعبر أهالي شمال قطاع غزة عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية، التي عكست تصميم دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، على تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، وتحديهما الصعاب في سبيل التخفيف من معاناتهم اليومية، مؤكدين أن ((طيور الخير)) قدمت نموذجاً عالمياً فريداً في العطاء الإنساني.

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