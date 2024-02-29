محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات تواصل حضورها القوي عالمياً

جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024، والذي شاركت به 193 دولة من كافة أرجاء العالم، وتم الإعلان عن نتائج المؤشر خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: ((الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل حضورها القوي عالمياً.. تواجد الإمارات في المرتبة العاشرة في المؤشر العالمي للقوة الناعمة الذي يضم كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة يعكس دورها العالمي كشريك مؤثر وداعم لنمو الاقتصاد العالمي وتعزيز الروابط الدولية)).

وأضاف سموه: ((صورة الإمارات الإيجابية وسمعتها الدولية القوية نتيجة لما حققناه من منجزات ونجاحات على مدار الأعوام والعقود الماضية... نموذجنا التنموي يحصد يوماً بعد يوم إعجاب وتقدير الملايين حول العالم)).

وتابع سموه: ((دولة الإمارات تستخدم تأثيرها العالمي وسمعتها الدولية كأداة للبناء والتغيير الإيجابي الهادف إلى تحقيق مصلحة الشعوب وسعادة الإنسان في كل مكان)).

وقال سموه على حسابه في منصة((إكس)): ((التقدير العالمي لدولة الإمارات يترسخ كل يوم ووصول دولة الإمارات للمرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر للقوة الناعمة العالمي والذي يشمل 193 دولة وعبر استطلاع آراء 170 ألف متخصص يؤكد هذا التقدير)) . وأضاف سموه: ((الدولة أيضاً هي الأولى إقليميًا في مؤشر القوة الناعمة العالمي والأولى إقليمياً في التقدير الدولي للقيادات، والثامن عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية الدولية حسب التقرير والثالث عالمياً في الكرم والعطاء والثالث عالمياً في فرص نموها المستقبلي)) . وتابع سموه: ((آلاف فرق العمل في كافة المجالات تواصل الليل بالنهار لتحقيق كل ذلك ..تقديرنا للجميع .. وسيواصل العالم بإذن الله تقديره لدولة الإمارات ومسيرتها الاستثنائية)).

وحضر مؤتمر القوة الناعمة السنوي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجور، والسيدة الأولى لدولة آيسلندا، إليزا ريد، والسيدة الأولى لدولة أوكرانيا، إضافة إلى مجموعة من القادة والشخصيات العامة العالمية.

تفاصيل

وتفصيلاً، حققت الدولة تقدماً ملحوظاً في كافة المؤشرات الرئيسية والفرعية بما يعكس المكانة المميزة التي وصلت إليها والتي جعلت منها واحدة من أكثر دول العالم من حيث التأثير الإيجابي والسمعة الطيبة، وكانت الإمارات قد دخلت قائمة أفضل عشر دول العام الماضي للمرة الأولى في تاريخها لتصبح بذلك الدولة العربية والشرق أوسطية الوحيدة التي تحقق هذا الإنجاز.

الكرم والعطاء

حلت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في ((الكرم والعطاء)) بما يعكس قيمها الأصيلة والتزامها بمساعدة الآخرين. ومن خلال مبادرات إنسانية ومساعدات خارجية لدعم الشعوب الصديقة في كافة أرجاء العالم في أوقات الرخاء والمحن، أظهرت الإمارات التزاماً راسخاً بدعم الدول والشعوب ما عزز من سمعتها العالمية كدولة كريمة ومعطاءة.

التقدير العالمي للقيادات

حققت دولة الإمارات المرتبة العاشرة في محور ((التقدير العالمي للقيادات)) في إشارة واضحة تبرز المكانة العالمية التي وصلت لها القيادة الإماراتية الحكيمة التي تحرص عبر سياسة خارجية متوازنة على نشر القيم الإماراتية الرامية إلى بناء جسور السلام وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول العالم كافة لما فيه مصلحة الشعوب وخيرها.

كما يعكس هذا الترتيب المتقدم الدور الذي تقوم به الإمارات إقليمياً وعالمياً كشريك فاعل ومؤثر لإحلال السلام العالمي وتعزيز أطر العمل التنموي مع مختلف دول العالم.

متابعة الجمهور العالمي

حصدت دولة الإمارات المركز العاشر في محور ((متابعة الجمهور العالمي لشؤونها))، حيث تحرص الدولة من خلال مؤسساتها الإعلامية على إبراز المنجزات التنموية التي تشهدها على كافة المسارات وبناء قنوات التواصل الفعال مع الجمهور ووسائل الإعلام المحلي والإقليمي والعالمي، ما أسهم في بناء صورة إيجابية على المستوى الدولي للإمارات ولمسيرتها التنموية المميزة.

وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية ومن خلال استضافة فعاليات عالمية كبرى، مثل إكسبو 2020، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الفعاليات المتخصصة في العديد من القطاعات، رسخت الإمارات مكانتها كوجهة واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية والسياحية واستطاعت الدولة جذب انتباه الجمهور العالمي وتعزيز موقعها كوجهة مفضلة للزوار من جميع أنحاء العالم.

التأثير في الدوائر الدبلوماسية

يشير تحقيق المرتبة الثامنة عالمياً في محور ((التأثير في الدوائر الدبلوماسية)) إلى دور الإمارات المحوري في العديد من القضايا الدولية، إذا أثبتت الدولة من خلال دبلوماسيتها النشطة ومشاركتها الفعالة في المنظمات الدولية قدرتها على لعب دور بناء في تعزيز وإحلال السلام والاستقرار العالميين.

الأمن والأمان

يؤكد تحقيق المرتبة التاسعة عالمياً في محور ((الأمن والأمان)) جودة الحياة في دولة الإمارات وقدرتها على توفير بيئة آمنة ونموذجية لسكانها وزوارها. ويعتبر النجاح المتحقق في هذا المحور نتاج أعوام وعقود من العمل الجاد لتطوير منظومة عمل أمني وشرطي على أعلى مستوى، ما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ونشر الشعور بالأمان في كافة القطاعات.

التكنولوجيا والابتكار

وحلت الإمارات في المركز الثامن عالمياً في محور ((التكنولوجيا والابتكار))، وهو ما يعكس التزام الدولة بالريادة في هذه المجالات التي تعد خير استعداد للمستقبل. وقد أعلنت الإمارات عن سعيها الجاد لأن تكون مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا من خلال الاستثمار في التعليم، والبحث العلمي، والمجالات العلمية الحديثة والواعدة مثل التكنولوجيا المالية، والمجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والقطاعات الداعمة للصناعات الفضائية المتطورة.

مؤشرات الاستدامة

قدمت دولة الإمارات أداءً لافتاً في العديد من المحاور المتعلقة بالاستدامة، حيث تقدمت إلى المركز التاسع على مستوى العالم في مؤشر ((استدامة المدن والنقل))، كما تقدمت الدولة إلى المركز 18 عالمياً في مؤشر ((الاستثمار في الطاقة الخضراء والتكنولوجيا النظيفة)).

وكانت القيادة الإماراتية قد أعلنت أن العام 2024 سيكون هو الآخر عاماً للاستدامة، وذلك استمراراً لجهود الدولة في هذا المجال المهم والحيوي، لا سيما في ظل النجاحات والنتائج اللافتة التي حققها مؤتمر المناخ.

القطاعات الحيوية

كما حققت دولة الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في محور((فرص النمو المستقبلي)) بما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة واستثمارها الواعي لضمان مستقبل مستدام للقطاعات الحيوية من خلال التركيز على الابتكار، وتبني الوسائل التكنولوجية الحديثة، والاستمرار في تطوير البنية التحتية بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على فتح آفاق جديدة للنمو في القطاعات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية ويرسخ من مكانتها كمركز جذب للمستثمرين والمواهب العالمية.

وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في محور ((قوة الاقتصاد واستقراره))، حيث تعد الإمارات نموذجاً يحتذى به في النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، لا سيما بعد نجاح الدولة في تحقيق سلسلة من الاستراتيجيات الفعالة والقرارات الحكيمة التي اتخذتها قيادتها على مدى السنوات القليلة الماضية. وتعد القاعدة الاقتصادية المتنوعة أحد الأسباب الرئيسية وراء قوة الاقتصاد الإماراتي واستقراره، إذ حرصت الإمارات على تقليل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية. ويعزز هذا التنويع من استقرار الاقتصاد ويحميه من تقلبات أسعار النفط، كما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والتطور.

وأبرزت الأرقام الرسمية قوة الاقتصاد الإماراتي وتنوعه قاعدته الاقتصادية بشكل كبير، حيث كشفت البيانات عن ارتفاع كبير في حجم وقيمة التجارة الخارجية غير النفطية في العام 2023 والتي بلغت مستوى جديداً غير مسبوق بواقع 3.5 تريليونات درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات الاقتصادي وعلى الرغم من التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية.

وفي ذات الوقت اختارت مجموعة كبيرة من الشركات العالمية الكبرى والشركات الواعدة في شتى المجالات دولة الإمارات لتكون مقراً ومركزاً لعملياتها في المنطقة، وذلك اعتماداً على ما تقدمه الدولة من ميزات كبيرة لدعم الشركات والمؤسسات.

محور التجارة والأعمال

جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة في الصورة الإيجابية كمركز للتجارة والأعمال في خطوة تؤكد نجاح الدولة في بناء بيئة مناسبة وداعمة للأعمال والاستثمار، ومن خلال حزمة كبيرة من التشريعات المتطورة على مدار الأعوام القليلة الماضية نجحت الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي حدثت خلال الفترة الماضية، بل واستطاعت أن تبرز كواحدة من أفضل دول العالم في التعامل مع التحديات.

قيمة الهوية الإعلامية

وكانت دولة الإمارات قد تقدمت في مؤشر قيمة الهوية الإعلامية الوطنية 2023، ورسخت مكانتها كأكثر العلامات الوطنية قيمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ارتفعت قيمة الهوية الإعلامية الوطنية من 700 مليار دولار أمريكي إلى تريليون دولار خلال 3 سنوات.

ويذكر أن مؤسسة ((براند فاينانس)) قد قامت بإعداد مؤشر القوة الناعمة العالمي عبر استطلاع رأي شمل أكثر من 170 ألف شخص شمل للمرة الأولى كافة الدولة الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وغطى الاستطلاع 55 محوراً أساسياً وفرعياً لقياس السمعة الإيجابية للبلدان والقدرة على التأثير الإيجابي والتعرف على تصورات وآراء الجمهور العالمي حول أمور تشمل البيئة الاستثمارية، والمنتجات والخدمات، والعيش والعمل والدراسة والزيارة.

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