حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد دبي تعزز ريادتها مركزاً عالمياً للابتكار

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي تتبنى رؤية مستقبلية استباقية وطموحة لتعزيز ريادتها مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي، ومنصة لاستقطاب المواهب والعقول الرقمية من مختلف أنحاء العالم، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي في صدارة مدن العالم الأكثر استعداداً وجاهزيةً للمستقبل.

جاء ذلك خلال حضور سموه الحفل الختامي لتوزيع جوائز أولمبياد التطبيقات الذكية في متحف المستقبل، والذي تنافس فيه 12 مرشحاً تم اختيارهم من بين أكثر من 1100 طلب مشاركة استقبله الأولمبياد الذي تنظمه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ضمن مبادرة ((طبّق في دبي)) التي أطلقها سموه في مارس 2023 لترسيخ مكانة دبي العالمية في قطاع التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاق النسخة العالمية من الأولمبياد لإتاحة المجال أمام مبتكري ومطوري التطبيقات الذكية من مختلف أنحاء العالم للمشاركة بشكل أوسع في النسخة القادمة.

نموذج عالمي

وقال سموه: ((دبي نموذجٌ عالمي لاحتضان أفضل العقول والأفكار والابتكارات التي تصنع المستقبل، وسنواصل تطوير منظومة رقمية متكاملة قائمة على بنية تحتية متطورة قادرة على ابتكار الحلول العملية لكبرى التحديات العالمية، واستشراف مستقبل الصناعات التقنية، ونريد أن يشاركنا العالم بأكمله في هذه المسيرة)).

وأضاف سموه: ((تمكين قطاع التكنولوجيا محور رئيس في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وهذه المشاركة الكبيرة من المبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية الرقمية من جميع أنحاء العالم في أولمبياد التطبيقات الذكية دليل على المكانة العالمية لدبي كمنصة للبحث والابتكار واكتشاف الفرص التي تسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات، وتحفيز استدامة مسيرة النمو والتطور)).

وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: ((ريادة دبي الرقمية من أهم أولوياتنا، وثقة العالم بدبي كمختبر للأفكار الرقمية المبتكرة حافز لنا لمواصلة العمل لترسيخ مكانة الإمارة عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي)).

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على منصة ((إكس)) أمس: ((شهدت اليوم الحفل الختامي لجوائز أولمبياد التطبيقات الذكية ضمن مبادرة ((طبّق في دبي)) في متحف المستقبل، وكرمنا الفائزين بالمراكز الأولى... استقبلت الجائزة التي تنظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي 1100 طلب، ووجهنا بإطلاق النسخة العالمية من الأولمبياد لنفتح المجال أمام الرواد من مختلف أنحاء العالم ليكونوا جزءاً من قصة نجاح دبي)).

الأفكار المبتكرة

وكرم سمو ولي عهد دبي الفائزين بجوائز أولمبياد التطبيقات الذكية ضمن 4 فئات رئيسية، وفاز تطبيق ((إيمودي)) بجائزة أفضل تطبيق في دبي لعام 2024، وهي الجائزة الأعلى ضمن الأولمبياد والتي يتم اختيار الفائز بها من الفائزين في الفئات الأربع للأولمبياد.

وحصد تطبيق ((إيمودي)) أيضاً جائزة أفضل تطبيق من تطوير الشباب، فيما حصل تطبيق ((ذا إنترن)) على جائزة أفضل تطبيق في مجال المساهمة المجتمعية، وفاز تطبيق ((بريق)) بجائزة أفضل تطبيق مبتكر، ونال تطبيق ((تقييم)) جائزة أفضل تطبيق قائم.

وتقوم فكرة تطبيق ((إيمودي)) (Emudy) الفائز بأفضل تطبيق من تطوير الشباب على تعزيز جاهزية الطلاب في اختبارات EmSATS للدخول إلى الجامعات والتقدم للحصول على منح دراسية، في حين يركز تطبيق ((ذا انترن)) (The Intern) الفائز بجائزة أفضل تطبيق في مجال المساهمة المجتمعية على الذكاء الاصطناعي لربط طلاب الجامعات بفرص تدريبية ذات صلة بتخصصاتهم بالإضافة إلى توفير موارد في مجالات الإدارة المالية والتعليمية.

أما تطبيق ((بريق)) (Bareeq) الفائز بفئة أفضل تطبيق مبتكر، فتقوم فكرته على إتاحة المجال للمستخدمين لاستكشاف تشكيلات مميزة من المنتجات المصنوعة يدوياً ضمن محيطهم بطريقة سهلة وبسيطة. فيما تم تصميم تطبيق ((تقييم)) (Takeem) الفائز بجائزة فئة أفضل تطبيق قائم لتسهيل عمليات وقت وجهد وتكاليف التأجير على المدى الطويل.

وحضر حفل توزيع الجوائز معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وأحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وعدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.

اهتمام واسع

واستقطب أولمبياد التطبيقات الذكية أكثر من 1100 طلب مشاركة، وحاز اهتماماً عالمياً واسعاً، حيث استحوذت المشاركات الدولية من 64 دولة على 30 % من طلبات المشاركة، في حين استحوذت المشاركات من الدولة على 70 % من طلبات المشاركة. وتم اختيار247 فكرة للاشتراك في برنامج الأولمبياد والمنافسة ضمن فئات جوائزه الأربع، حيث تبارى في اليوم الختامي للأولمبياد 12 فكرة تأهلت للمرحلة النهائية.

وهيمن قطاع التعليم على الحصة الأكبر من قطاعات أفكار التطبيقات المقدمة ضمن الأولمبياد، فيما جاء قطاع الرعاية الصحية ثانياً، وجاءت الاستدامة في المركز الثالث، في حين حلّت الخدمات اللوجستية رابعاً.

وحصل كل فائز من الفائزين الأربعة على جائزة قدرها 150 ألف دولار، وهي قيمة حزمة من الخدمات والميزات بالتعاون مع شركة ((بيلدر إيه أي builder)) وهي شركة عالمية متخصصة بتطوير برمجيات التطبيقات الذكية.

كما سيحظى الفائزون بدعم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في عمليات الترخيص والخدمات المصرفية، والتعرف على شركاء ومتعاملين محتملين. وضمت قائمة لجنة المحكمين في الأولمبياد أسماء مرموقة من الشخصيات التي تمثل القطاع الخاص في إمارة دبي.

ريادة

ويمثل أولمبياد التطبيقات الذكية مبادرة هادفة لدعم جهود تعزيز ريادة دبي في مجال تطوير التطبيقات الذكية، واستقطاب الكوادر والرواد المبدعين في هذا القطاع الحيوي، حيث يشجع المشاركين الطموحين على تقديم أفكارهم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول. وتهدف مبادرة ((طبّق في دبي)) إلى تدريب أكثر من 1,000 مواطن إماراتي، وتمكينهم من إتقان أساسيات البرمجة، وبناء تطبيقات الهاتف المحمول بكفاءة، واستكشاف نماذج أعمال مبتكرة من خلال ((أكاديمية تدريب الإماراتيين)). كما تهدف المبادرة إلى مضاعفة عدد مطوري التطبيقات إلى ثلاثة أضعاف بحلول العام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد لابتكار تطبيقات الهاتف المحمول المتطورة.

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