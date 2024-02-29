رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز تنافسيتها وموقعها مركزاً مالياً ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إضافة إلى عدد من المعنيين من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

ومنح صاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ((وسام الاتحاد))، فيما منح أصحاب المعالي وأعضاء اللجنة بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين ((وسام زايد الثاني)) من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لجهودهم والنجاح الذي حققته اللجنة المتمثل في رفع اسم دولة الإمارات من ((قائمة المراقبة المعززة)) من قبل مجموعة العمل المالي ((فاتف))، وهي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وهنأ سموه، خلال مراسم التكريم التي جرت في قصر البحر في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أعضاء اللجنة بهذا النجاح، وشكرهم على جهودهم الكبيرة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعزز سمعة الدولة عالمياً، والثقة في نظامها المالي وإطارها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويخدم خططها الاستراتيجية لإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.

وأكد سموه، أن هذا النجاح يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها العديد من الهيئات لتطوير خطط الدولة المستدامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيداً بدور جميع فرق العمل من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وتعاونهم، ما أدى إلى تحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: ((إن دولة الإمارات حريصة على توفير كل ما من شأنه تعزيز تنافسيتها وموقعها مركزاً مالياً ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار، ومن منطلق كونها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، فإن نهجها راسخ في مكافحة غسل الأموال وسد المنافذ أمام تمويل الإرهاب))، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات تواصل العمل بالتعاون مع شركائها والجهات المعنية في العالم على دعم أفضل الممارسات في هذا الشأن، بما يعزز النظام المالي والتجاري في العالم ويخدم المصالح العالمية المشتركة.

من جانبهم، عبر المكرمون عن اعتزازهم وفخرهم بتكريم صاحب السمو رئيس الدولة لهم، وقدموا شكرهم إلى سموه مؤكدين مواصلة العمل من أجل خدمة الوطن وتعزيز موقعه على الساحة الدولية.

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