محمد بن راشد يعزي في وفاة مسري بن عتيج بالعرطي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، مسري بن عتيج بالعرطي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راجين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه ويمتعه بموفور الصحة والعافية.

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