30 ألف ترخيص تجاري جديد في الإمارات خلال شهرين.. و80 % منها بدبي

واصل قطاع الأعمال في الإمارات نشاطه الملحوظ، مع تواصل تدفق المستثمرين وأصحاب الأعمال، في ظل انتعاش الاقتصاد وازدهار مناخ الأعمال وتوسعات الشركات، وأضاف قطاع الأعمال في الإمارات قرابة 30 ألف ترخيص تجاري جديد خلال شهرين، منذ بداية العام الجاري 2024، تركز أكثر من 80% منهم أي حوالي 25 ألفا بقطاعات الأعمال المختلفة بدبي.

وأظهرت بيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني، أمس، ارتفاع عدد التراخيص الإجمالي المسجل في قطاع الأعمال محلياً، بنحو 3.6% خلال الشهرين المنقضيين، ليتخطى 829.7 ألف ترخيص بنهاية فبراير، مقارنة بإجمالي 800 ألف ترخيص بنهاية العام الماضي.

ووفق البيانات حتى نهاية شهر فبراير، فإن 78.7% من إجمالي التراخيص التجارية المصدرة، تم عبر الدوائر الاقتصادية بالإمارات المختلفة، في الوقت الذي تركزت 21.3% من إجمالي التراخيص التجارية في المناطق الاقتصادية المتنوعة الموزعة جغرافياً داخل الدولة (المناطق الحرة).

وتصدرت أنماط الأشكال القانونية للتراخيص التجارية كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الفردية وشركات الشخص الواحد، فيما تنوعت أنواع التراخيص الأخرى بين الشركات المدنية والشركات المساهمة وفروع الشركات المحلية من إمارة لأخرى، وفروع الشركات الدولية الأجنبية والشركات الخليجية.

ووفق التوزيع الجغرافي لإصدار الرخص، ارتفع عدد التراخيص المسجلة بدبي عبر كافة جهات التراخيص، وفق بيانات السجل، بنمو حوالي 5.5%، من 470 ألف ترخيص نهاية ديسمبر 2023، إلى قرابة 496 ألف ترخيص بنهاية فبراير 2024.

وارتفع عدد التراخيص في أبوظبي بحوالي 2000 ترخيص جديد، ليصل من 154 ألف ترخيص، إلى ما يتجاوز 156 ألف ترخيص، بين كافة سلطات إصدار التراخيص بالإمارة.

وناهز عدد التراخيص المسجل في إمارة الشارقة، إجمالي 100 ألف ترخيص، موزعة بين الدائرة الاقتصادية والمناطق الاستثمارية للأعمال القائمة (المناطق الحرة)، بارتفاع من 99 ألف ترخيص نهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد التراخيص المسجلة برأس الخيمة من إجمالي 53 ألف ترخيص، إلى 54 ألف ترخيص، تتركز الحصة الأكبر منها في المناطق الاستثمارية بالإمارة.

بلغ عدد التراخيص المسجلة في الفجيرة 14 ألف ترخيص، وحوالي 6 آلاف ترخيص في عجمان، وأكثر من 3 آلاف ترخيص في أم القيوين.

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