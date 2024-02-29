«نخيل» أول شركة لإدارة المجتمعات تحوز تصنيف «البلاتينيوم» من «التنظيم العقاري»

(MENAFN
- Al-Bayan)
حازت شركة نخيل لإدارة المجتمعات على تصنيف ((فئة البلاتينيوم)) في منظومة تصنيف شركات إدارة عقارات الملكية المشتركة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وتم منح نخيل فئة البلاتينيوم بناءً على سنوات خبرتها الواسعة في إدارة عقارات الملكية المشتركة، وسعيها في تطبيق أفضل المعايير العالمية في الإدارة، مما أدى إلى رفع مستوى جودة الخدمات وخلق بيئة عقارية محترفة.
وكرمت المؤسسة ((نخيل لإدارة المجتمعات)) ضمن معرض IPS للعقار لتتوج كأول شركة لإدارة المجتمعات في العالم تحصل على تصنيف ((البلاتينيوم))، في حدث حضره كل من المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ ومحمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة ملكية العقارات المشتركة وفرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى شركة ((نخيل)) والبروفيسور جيفان جون دي ميلو، الرئيس الدولي لمعهد الجمعيات المجتمعية (CAI)، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من فريق العمل.
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