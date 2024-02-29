«نخيل» أول شركة لإدارة المجتمعات تحوز تصنيف «البلاتينيوم» من «التنظيم العقاري»

حازت شركة نخيل لإدارة المجتمعات على تصنيف ((فئة البلاتينيوم)) في منظومة تصنيف شركات إدارة عقارات الملكية المشتركة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتم منح نخيل فئة البلاتينيوم بناءً على سنوات خبرتها الواسعة في إدارة عقارات الملكية المشتركة، وسعيها في تطبيق أفضل المعايير العالمية في الإدارة، مما أدى إلى رفع مستوى جودة الخدمات وخلق بيئة عقارية محترفة.

وكرمت المؤسسة ((نخيل لإدارة المجتمعات)) ضمن معرض IPS للعقار لتتوج كأول شركة لإدارة المجتمعات في العالم تحصل على تصنيف ((البلاتينيوم))، في حدث حضره كل من المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ ومحمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة ملكية العقارات المشتركة وفرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى شركة ((نخيل)) والبروفيسور جيفان جون دي ميلو، الرئيس الدولي لمعهد الجمعيات المجتمعية (CAI)، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من فريق العمل.

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