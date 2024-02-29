«كينيا للشحن الجوي» تسير رحلات من مطار الشارقة

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي انضمام شركة طيران كينيا للشحن الجوي إلى قائمة شركات الشحن العاملة من مطار الشارقة، تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تمكين مكانة المطار الرائدة كمركز دولي للشحن، وفق أعلى المعايير، وأفضل الممارسات الخاصة بقطاع الشحن الجوي.

ونظمت الهيئة حفل استقبال، بحضور علي المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وكوسماس كيموتاي سيجي، المفوض بالأعمال في السفارة الكينية في أبوظبي، وآلان كيلافوكا، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكينية، ومجموعة من المديرين والممثلين عن الهيئة، وشركة كينيا للشحن الجوي.

وستسير الناقلة الكينية 4 رحلات شحن مباشرة كل أسبوع من العاصمة الكينية نيروبي إلى مطار الشارقة باستخدام طائراتB737F. وقال علي المدفع: تحرص هيئة مطار الشارقة على تطوير الجانب اللوجستي من أعمال المطار وتعزيز خدمات الشحن، التي يوفرها لمتعامليه، مدعومة باستراتيجية متينة وضعت لتمكين مكانة المطار على خريطة السفر والشحن الجوي.

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