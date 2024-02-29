«دو» تعمل على الارتقاء بمعايير الأمن السيبراني للاتصالات بالتعاون مع «مايكروسوفت»

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (EITC)، أمس إبرام اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة مايكروسوفت لاعتماد أحدث حلولها الموحّدة والمتطورة في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المدارة ومعلومات إدارة التهديدات الرقمية. ويهدف الجانبان من خلال هذا التعاون إلى إحداث ثورة في ممارسات الأمن السيبراني المعتمدة في قطاع الاتصالات، بما يضمن أعلى مستوى من الحماية لشبكة دو وبيانات عملائها.

وقال يعقوب الزرعوني، مدير إدارة تنفيذي - أمن المعلومات وإدارة المخاطر ومركز العمليات الذكية في دو: ((نتطلع من خلال هذه الشراكة مع مايكروسوفت إلى تحقيق هدفنا المتمثل بتحقيق التميز وتحسين جودة وكفاءة ممارسات الأمن السيبراني على مستوى القطاع. ويؤكد هذا التعاون الاستراتيجي التزامنا بتعزيز موثوقية الخدمات التي نقدمها لعملائنا بما ينسجم مع توقعاتهم وتطلعاتهم. وسيسهم اعتماد أحدث حلول الأمن السيبراني من مايكروسوفت والاستفادة من خدماتها المدارة ومعلومات إدارة التهديدات الإلكترونية، في ترسيخ مكانتنا كمزود رقمي رائد لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقاً لأعلى مستويات ومعايير الحماية والأمان على مستوى القطاع)).

وبالإضافة إلى اعتماد أحدث حلول الأمن السيبراني، ستستفيد دو من محفظة متكاملة من الخدمات المدارة التي تقدمها مايكروسوفت، والتي توفر مستوى متقدماً ومتخصصاً من المتابعة والمراقبة المستمرة لأنظمة الحماية والأمان. وسيعمل هذا الدعم المخصص على تمكين الكشف الاستباقي والاستجابة سريعاً للتهديدات المحتملة، بما يضمن الحد من أي تأثير محتمل على عمليات دو.

وقال يزن الخصاونة، مدير إدارة الأمن السيبراني في شركة مايكروسوفت: ((نتطلع للتعاون مع دو وتزويدها بأحدث حلولنا الموحدة في مجال الأمن السيبراني والخدمات المدارة وإدارة معلومات التهديدات الإلكترونية بما يتيح للشركة تعزيز منظومتها الدفاعية ضد التهديدات الإلكترونية وتوفير أعلى مستوى من الحماية لعملائها.

شراكة مع إريكسون

من ناحية أخرى، أعلنت إريكسون ودو، دخولهما في شراكة استراتيجية لتوفير شبكات الجيل الخامس الخاصة من إريكسون، وهي شبكات لاسلكية تتيح توفير خدمات ذكية لقطاعي الحكومة والمؤسسات في دولة الإمارات.

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دو:))تعد شراكتنا الجديدة هذه مع إريكسون خطوة مهمة لتعزيز مستوى عروضنا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمؤسسات، بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات المتمثلة في دعم بناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا. وستلعب الحلول الخلوية الخاصة من إريكسون دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز استراتيجيتنا، وجهوزيتنا للاستجابة لاحتياجات عملائنا من الهيئات الحكومية ومؤسسات الأعمال. ونحن على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستفتح أمامنا آفاقاً تحويلية كبيرة لتعزيز عروضنا للمؤسسات، والمساهمة بتحقيق أهدافنا الخاصة بالتحول الرقمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد((.

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