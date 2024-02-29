«الإمارات العالمية للألمنيوم» تدشن أول مركز بيانات بالمنطقة يعمل بالطاقة المتجددة في القطاع

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، تدشين أول مراكز بيانات في القطاع الصناعي تعمل كلياً بالطاقة المتجددة في مقراتها في جبل علي والطويلة، التي تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة.

وستسهم مراكز البيانات الحديثة في تمكين لشركة من تسريع وتيرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في قلب العمليات الصناعية للشركة وخفض إجمالي استهلاك الطاقة لعمليات الحوسبة الخاصة بها بنسبة تصل إلى 50 % من خلال تحسين توزيع الطاقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة عمليات التبريد والاعتماد على أحدث أنواع البنية التحتية للحوسبة.

وستتعاون الشركة مع مزود التكنولوجيا المحلي ساينتكنيك لإنشاء مراكز البيانات التي تعتبر ركيزة أساسية في الخطة للتحول الرقمي للشركة، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية بالعمليات عبر تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ووسائل التحول الرقمي الأحدث عالمياً.

وتستهلك عمليات الحوسبة حوالي 7 % من استهلاك الكهرباء في كافة أنحاء العالم، وتشير التوقعات إلى ارتفاع هذه النسبة إلى 13 % بحلول عام 2030 وفق ما ذكرته المفوضية الأوروبية.

وقال عبدالناصر بن كلبان، المدير التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((تلتزم الشركة بتحقيق الاستدامة في جميع عملياتنا من خلال العمل على استخدام مراكز البيانات الحديثة إلى جانب أنظمة الحوسبة السحابية المستخدمة حالياً لتحسين الاستدامة البيئية للبنية التحتية لعمليات الحوسبة. ويعتبر بناء مراكز البيانات الحديثة في الموقع خطوة مهمة لإرساء الأسس لمنظومة متطورة تدعم الابتكار في القطاع الصناعي في الإمارات)).

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