تزويد شركات «دبي المالي العالمي» بأدوات مواجهة المخاطر السيبرانية

أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، عن تعاونها مع التحالف السيبراني العالمي (GCA)، لتزويد المهنيين والشركات الصغيرة العاملة في المركز بالأدوات والخبرات اللازمة لمواجهة تحديات الأمن السيبراني. ويدعم هذا التعاون الشركات الصغيرة في إعداد استراتيجيات عملية، تساعدها على مواجهة المخاطر السيبرانية المترتبة على أعمالها جرّاء استخدام البريد الإلكتروني أو الإنترنت.

ومع احتضان المركز لما يزيد على 5,500 شركة مسجلة نشطة، و41,500 مهني، يأتي هذا التعاون على خلفية الدراسات التي تكشف عن المخاطر المستمرة للتهديدات السيبرانية في دولة الإمارات. ووفقاً لبحث أجراه معهد الشرق الأوسط، فقد تم تسجيل أكثر من 71 مليون هجوم سيبراني خلال الأشهر التسعة الأولى فقط من عام 2023. علاوة على ذلك، ستوفر المبادرة المشتركة بين المركز والتحالف، مصادر قيّمة ومجانية لتعزيز خبرات الأمن السيبراني لمجتمع الشركات الصغيرة وروّاد الأعمال في المنطقة.

وبموجب هذه الشراكة، سيقدم التحالف السيبراني العالمي مجموعة أدواته الخاصة بالأمن السيبراني للشركات الصغيرة – التي طورها بالتعاون مع ماستر كارد - في كلية مهارات المستقبل التابعة لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي. وتشكّل الأكاديمية كذلك مركزاً شاملاً للمعرفة وحلول التعلم والتميز للمجتمع، ليس لتطوير الكوادر المهنية الحالية فحسب، وإنما أيضاً لدعم وتعزيز مهارات المواهب المستقبلية.

وقال كريستيان كونز الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والابتكار والمشاريع في سلطة مركز دبي المالي العالمي: ((يسرنا التعاون مع التحالف السيبراني العالمي لدعم قدرات الجيل القادم من قادة الأمن السيبراني في المركز المالي، ودولة الإمارات عموماً. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى بناء مستقبل رقمي مرن، قائم على المعرفة والابتكار والالتزام المشترك بتحقيق التميز في مجال الأمن السيبراني. وتتماشى رسالتنا في كلية مهارات المستقبل التابعة للمركز، مع رؤية التحالف السيبراني العالمي في توفير بيئة رقمية آمنة، ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتوفير أفضل مهارات الأمن السيبراني للمتعلمين، وضمان سلامة مجتمع المهنيين والشركات في بيئات العمل الرقمية)).

من جانبه، قال براين كيوت مدير برنامج القدرات والمرونة لدى التحالف السيبراني العالمي: ((يسعدنا توفير مجموعة أدوات الأمن السيبراني المخصصة للشركات الصغيرة، من خلال كلية مهارات المستقبل التابعة لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي. وتعد هذه المجموعة مورداً حيوياً بالغ الأهمية للشركات الصغيرة وروّاد الأعمال، حيث يساعدهم تطبيق تدابير النظافة السيبرانية الواردة في مجموعة الأدوات على تقليل مخاطر برامج الفدية والهجمات السيبرانية بشكل كبير)).

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