سوق دبي المالي الأفضل خليجياً في فبراير بارتفاع %3.35

حقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال شهر فبراير على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة للنتائج القوية للشركات والبنوك عن عام 2023.

وأظهر رصد ((البيان)) صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.35% خلال فبراير 2024، ليقفز من مستوى 4169.08 نقطة في نهاية يناير الماضي، وصولاً إلى 4308.77 نقاط في آخر جلسات فبراير، ليربح رأسماله السوقي نحو 19 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 711.55 مليار درهم في نهاية تداولات يناير الماضي إلى 730.44 مليار درهم بآخر جلسات فبراير 2024.

المؤشرات الخليجية

وتصدر سوق دبي المالي مؤشرات الأسواق الخليجية، التي شهدت ارتفاعاً في الأداء خلال فبراير 2024، حيث ارتفع مؤشر بورصة قطر 3.2%، وبورصة السعودية 3.1%، والكويت 1.8%، في المقابل تراجعت بورصة أبوظبي 3.1%، والبحرين 1.73%، ومسقط 0.81%.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وتصدر سهم ((دبي التجاري)) ارتفاعات سوق دبي خلال فبراير بـ46.2%، وارتفع ((الصناعات الوطنية القابضة)) 31.9%، و((الاتحاد العقارية)) 26.8%، و((أرامكس)) 15.2%، و((إعمار للتطوير)) 13.65%، و((الرمز)) 14.3%، و((إعمار العقارية)) 9.3%، و((تبريد)) 8.7%، و((المشرق)) 4.6%.

وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم ((إي أس جي)) 81.4%، و((الشارقة للتأمين)) 27.4%، و((رابكو للاستثمار)) 21.2%، و((الفجيرة لصناعات البناء)) 17.6%، و((إي سفن- أذونات)) 10.7%، و((أمريكانا للمطاعم)) 10.3%، و((الدار العقارية)) 8.4%، و((سيراميك رأس الخيمة)) 7.4% خلال فبراير.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال فبراير، ناهزت 30 مليار درهم، موزعة بواقع 22.07 مليار درهم في سوق أبوظبي، و7.94 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 9.24 مليارات سهم، عبر تنفيذ 488.99 ألف صفقة.

الأداء اليومي

وعلى مستوى الأداء اليومي تجاوز مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4300 نقطة لأول مرة منذ 10 سنوات، وتحديداً منذ نوفمبر 2014، في تداولات أمس، وارتفع المؤشر بشكل قوي خلال الجلسات الماضية، بدعم من الأسهم القيادية في البنوك والعقار.

وعزز سوق دبي صعوده للجلسة الثالثة على التوالي في تداولات، أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.43% أو ما يعادل 18.39 نقطة، محلقاً إلى مستوى 4308.77 نقاط، ليربح السوق نحو 2.4 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 728.05 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 730.44 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم ((الوطنية الدولية القابضة)) ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 6.15%، في حين استحوذ سهم ((دبي التجاري)) على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 113.3 مليون درهم، ليغلق مرتفعاً 1.5% عند 7.31 دراهم، تلاه ((إعمار العقارية)) بأكثر من 89 مليون درهم، والإمارات دبي الوطني جاذباً 85.6 مليون درهم،

وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم ((وطنية إنترناشيونال)) 5.9%، و((شعاع كابيتال)) 5.2%، و((بنك المشرق)) 3.5%، و((دو)) 2.25%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار ناهز 44 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 236.1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 192 مليون درهم.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، عند مستوى 9254.81 نقطة، متراجعاً 0.31%.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 210.8 ملايين درهم، تلاه ((أبوظبي التجاري)) جاذباً 99 مليون درهم، ثم ((إي آند)) بسيولة 91.4 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم ((ريسبونس بلس القابضة)) 14.8%، و((فودكو الوطنية)) 11.45%، و((الشارقة للتأمين)) 7.5%، و((الإمارات لقيادة السيارات)) 4.3%.

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