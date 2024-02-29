ما يحدث للأسهم ليس مجرد صعود لكبرى شركات التكنولوجيا

الأمر لا يتعلق بالتكنولوجيا فحسب، كما أنه لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، وهناك اعتقاد واسع بأن الارتفاع الحالي في أسواق الأسهم مدفوع أو حتى يتكون بشكل أساسي، من حركة صعود كبيرة في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى.

وعلى سبيل المثال إليكم ما كتبه روشير شارما من شركة روكفلر إنترناشيونال في صحيفة ((فاينانشال تايمز))، عن الفرق بين الأسواق الصاعدة في أمريكا والهند: ((يمثل ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية شذوذاً تاريخياً، فالأمر كله يتعلق بقطاع واحد كبير، التكنولوجيا، وضمن هذا القطاع ثمة عدد قليل من الشركات العملاقة، التي أطلق عليها ألقاب عديدة مختلفة، آخرها ((السبعة الرائعون)).

ويزداد عمر هذه الشركات وتكبر حجماً، وتستنزف بقية الأسهم، ففي العام الماضي ارتفعت أسهم ((السبعة الرائعون)) بنسبة 80%، لتمثل أكثر من نصف كل مكاسب سوق الأسهم الأمريكية.

في الوقت نفسه انخفض متوسط الأسهم، من أصل 4700 سهم، يتم تداولها في أمريكا، إنها قصة عن عوائد مركزة بشكل غير معتاد، تزداد بسبب ((هوس)) الذكاء الاصطناعي، والذي يُنظر إليه بشكل أساسي على أنه نعمة للشركات الكبرى)).

وأنا لا أعتقد أن هذا صحيح تماماً، ففي حين أن ارتفاع شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى كان مذهلاً، إلا أن الارتفاع في الأشهر الأخيرة كان رحباً جداً، وعلى معظم المقاييس، حيث شمل قطاعات مختلفة وأنواع أسهم ودولاً مختلفة، والأسهم تؤدي بشكل جيد حتى مع استبعاد التكنولوجيا الأمريكية من الصورة، والإطار الزمني مهم، وشارما كان ينظر إلى العام الماضي.

أفضل أن أنظر إلى السوق منذ 27 أكتوبر الماضي، عندما كسر السوق الاتجاه الهبوطي، الذي استمر منذ يوليو، وفي الأشهر الأربعة منذ ذلك الحين ارتفع ((مؤشر ستاندرد آند بورز 500)) بنسبة 24%، وارتفع مؤشر ((السبعة الرائعون)) بنسبة 29% (عند ترجيح القيمة السوقية، مثل مؤشر ستاندرد آند بورز) أفضل من المؤشر، ولكن ليس في عالم مختلف، كما شهد مؤشر ((ستاندرد آند بورز 493))، الذي ارتفع بنسبة 22%، أداء قوياً للغاية أيضاً.

صحيح أن أسهم ((السبعة الرائعون)) أسهمت بنسبة كبيرة من القيمة، التي تحققت في هذا الارتفاع، فبالنظر إلى مؤشر ((ستاندرد آند بورز 1500))، فقد أسهمت شركة إنفيديا وحدها بـ10% من إجمالي الزيادة في القيمة السوقية منذ أكتوبر.

وتشكل الأسهم الستة الكبرى (السبعة الرائعون بدون تسلا، التي انخفضت نحو ثلث جميع المكاسب، لكن هذه وظيفة الحجم الضخم لشركات التكنولوجيا الكبرى، فمن حيث النسبة المئوية للعائد على الأسهم الفردية فإن الارتفاع يكون واسع النطاق، ولم تحقق الشركات الصغيرة وأسهم القيمة أداء جيداً مثل الشركات الكبيرة وأسهم النمو، لكنها حققت أداء جيداً للغاية.

وحقق أكثر من 1300 سهم من أصل 1500 سهم على مؤشر ((إس آند بي 1500)) عوائد إيجابية، خلال هذه الفترة. وفي مؤشر ((إس آند بي 500)) تجاوز 64% من الأسهم متوسط تحركها لمدة 200 يوم، وهو أعلى من المتوسط التاريخي.

وحققت جميع قطاعات إس آند بي عوائد إيجابية، خلال هذه الفترة، فقط المرافق بديل الدخل الثابت في وقت ارتفاع أسعار الفائدة، والطاقة التي تعاني من انخفاض أسعار النفط، حققتا نتائج مخيبة للآمال.

الارتفاع عالمي أيضاً، فقد ارتفعت جميع مؤشرات الأسهم الأوروبية واليابانية والأسواق الناشئة برقمين، ومن بين الأسواق الكبرى كانت الصين فقط هي صاحبة الأداء السيئ، لذلك نحن في ارتفاع عام للأسهم، وليس ارتفاعاً في شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة.

هل التمييز بين نوعية الانتعاش مهم؟ بشكل عام، الانتعاشات المحدودة تجعل المستثمرين متوترين، رغم أنه ليس من الواضح تماماً ما إذا كان صعود السوق مؤشراً موثوقاً، وربما تكون علامة جيدة أن المرحلة الأخيرة من الصعود كانت واسعة النطاق إلى حد ما، فالصعود الذي تقوده عدد قليل من الأسهم فقط يكون عرضة للتأثر بالأحداث المحلية، لكن السياق مهم، حيث تلعب معنويات المستثمرين والخلفية الاقتصادية وأسعار الفائدة ونمو الأرباح وحتى التقييم دوراً في الصورة الكاملة. رغم ذلك فإن القضاء على سردية أن الانتعاش يعتمد فقط على ((قطاع التكنولوجيا)) يعتبر على الأرجح خطوة أولى جيدة لفهم ما الذي يحدث.

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