أوضاع مالية صعبة للجامعات البريطانية مع تراجع الإقبال على الدراسات العليا

أفادت بيانات حديثة، بانخفاض حاد لأعداد الطلاب الأجانب الملتحقين بالدراسات العليا في جامعات المملكة المتحدة، ما يطرح مزيداً من التحذيرات بشأن الوضع المالي الصعب لقطاع التعليم العالي.

وأظهرت بيانات ((إنرولي))، التي تُستخدم في إدارة واحد من بين كل ثلاثة عروض للطلاب الأجانب، انخفاضاً قدره 37 % بعدد العروض المُقدّمة للطلاب في الخارج للالتحاق بالدراسات العليا في المملكة المتحدة في يناير 2024 على أساس سنوي.

وحذر قادة الجامعات، من أن هذه النتائج المستندة إلى وثائق تأكيد قبول الدراسات التي تُصدرها الجامعات لدعم طلبات التأشيرات لنحو 40.000 طالب، تعد بمثابة ناقوس خطر للقطاع.

وتُعد البيانات أول لمحة واسعة النطاق لمعدل الالتحاق بالدراسات العليا، منذ التشديد الأخير الذي طبقته الحكومة على سياسات الهجرة. وأعلن ريشي سوناك، رئيس الوزراء، العام الماضي، حظراً على جلب طلاب الماجيستير لأفراد من عائلاتهم إلى المملكة المتحدة، في ظل مخاوف بشأن استغلال بعض المؤسسات التعليمية للنظام.

وقالت فيفيان ستيرن، الرئيسة التنفيذية لدى ((يونيفرستيز يو كيه))، التي تمثّل أكثر من 140 جامعة، إن بيانات ((إنرولي)) تقدم صورة صارخة ومقلقة بشأن القطاع الأوسع. وأضافت ستيرن: ((تُعد النتائج تأكيداً للتأثير الهائل الذي تُحدثه التغيرات السياسية التي أجرتها الحكومة على طلب الطلاب الأجانب، ونواجه الآن خطراً داهماً متمثلاً في تصحيح مفرط)).

ويواجه القطاع أيضاً معوقات أخرى أمام قدوم الطلاب الأجانب، تشمل أزمة عملة في نيجيريا، وزيادة في التنافس مع أسواق منافسة مثل كندا والولايات المتحدة وأستراليا، التي شهدت انتعاشة قوية في أعقاب الإغلاقات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا.

وحددت استراتيجية التعليم الدولي الحكومية في 2019، هدفاً لاجتذاب 600.000 طالب أجنبي، وتحقيق صادرات تعليمية سنوية بقيمة 35 مليار جنيه إسترليني. وزاد عدد الطلاب الأجانب الدارسين في المملكة المتحدة من 500.000 في عام 2018-2019، إلى 680.000 في عام 2021 - 2022، وكان العام الأخير الذي توفرت فيه معلومات مكتملة.

وأعلنت وزارة التعليم، أنه من المبكر للغاية استخلاص نتائج بشأن أعداد الملتحقين بالدراسة للعام الدراسي 2024-2025، منذ استمرار التقدم بالطلبات حتى سبتمبر، لكن بيانات ((إنرولي)) أشارت إلى تباين واضح بين الطلبات المُقدمة للالتحاق بالدراسات الجامعية وتلك المتعلقة بالدراسات العليا.

وأفادت بيانات ((إنرولي))، بازدياد عدد وثائق تأكيد قبول الدراسات للطلاب الجامعيين بنسبة 23 % في يناير على أساس سنوي.

وبالمثل، وفي وقت مبكر من الشهر الجاري، كشفت بيانات خدمة قبول الجامعات والكليات، ارتفاع الطلبات المُقدمة للحصول على تعليم جامعي من الطلاب الأجانب بمقدار 0.7 % على أساس سنوي في يناير، لكن جاءت غالبية الطلبات المُقدمة من الطلاب الأجانب للالتحاق بالدراسات الجامعية في وقت لاحق من العام.

ويزداد اعتماد الجامعات في المملكة المتحدة، على الطلاب الأجانب لتغطية النفقات. وشكّلت مصروفات الطلاب الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي خُمس إجمالي الدخل الجامعي في 2022، وفق البيانات الصادرة عن وكالة إحصاءات التعليم العالي. وتأتي غالبية الطلاب الأجانب إلى المملكة المتحدة لتلقي دورات الدراسات العليا.

وقال تيم برادشو، الرئيس التنفيذي لدى ((راسل غروب)) لجامعات النخبة، إن البيانات المبكرة تشي بتأثير السياسات الحكومية على جاذبية المملكة المتحدة باعتبارها وجهة للدراسة. وأوضح: ((الأمر مؤسف، لأن المملكة المتحدة وجهة ممتازة للطلاب الأجانب للدراسة، وستكون هناك تداعيات وخيمة على ماليات الجامعات أيضاً)).

وأظهرت بيانات ((إنرولي)) المستندة إلى وثائق تأكيد قبول الدراسات، انخفاضاً نسبته 70 % بعدد الطلاب النيجيريين، وتراجعاً قدره 33 % في أعداد الطلاب الهنود بكافة المستويات الدراسية، مقارنة مع يناير 2023. وكان هذان البلدان سوقين للنمو القوي منذ 2018.

ولفتت راشيل هيويت، رئيسة ((مليون بلس))، التي تمثل الكليات المهنية والمعاهد الفنية السابقة التي صارت جامعات في 1992، إلى أن انخفاض الودائع على هذا النحو يحمل في طياته ((عواقب وخيمة)) على كافة مستويات الجامعات في المملكة المتحدة، ما سيؤدي إلى خسائر من شأنها فرض ضغوط إضافية على موازنات الجامعات.

من جهتها، أشارت وزارة التعليم، إلى أن قطاع التعليم العالي يتلقى دعماً مالياً يقترب من 6 مليارات إسترليني سنوياً، فضلاً عن 10 مليارات إسترليني إضافية سنوياً تتمثل في رسوم التعليم من الطلاب المحليين. وأضافت الوزارة: ((نركز تماماً على تحقيق التوازن المناسب بين اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بصافي الهجرة، الذي يعد بوضوح مرتفعاً للغاية، مع اجتذاب ألمع الطلاب للدراسة في جامعاتنا)).

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