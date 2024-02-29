أسعار المنازل العالمية تنتعش وسط توقعات بنقطة تحول

أظهر تحليل ((فاينانشال تايمز)) لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تلاشي الانخفاض واسع النطاق لأسعار المنازل العالمية إلى حد كبير، ما يقود خبراء اقتصاد، إلى توقع أن يمثّل بلوغ أعمق انكماش لقطاع العقارات منذ عقد نقطة تحول.

وزادت الأسعار الإسمية للمنازل بنسبة 2.1% في الربع الثالث من 2023 على أساس فصلي في أنحاء الدول الصناعية الـ 37 لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مرتفعة من مستويات قريبة من الجمود في بداية العام.

وأفادت ثلث هذه الدول بانخفاض على أساس فصلي في الفترة الأخيرة، بتراجع من نحو النصف في بداية العام الماضي، بحسب تحليل ((فاينانشال تايمز)).

وذكر أندرو ويشارت، كبير خبراء الاقتصاد المعنيين بالعقارات لدى ((كابيتال إكونوميكس)): ((تشي البيانات الأخيرة ببلوغ انخفاضات أسعار المنازل نقطة القاع في غالبية الدول))، وتابع: ((اعتقد أننا شهدنا تصحيحاً لأسعار العقارات)). وتضررت أسعار المنازل في نهاية 2022، بعدما رفعت المصارف المركزية في غالبية الاقتصادات أسعار الفائدة، بأسرع وتيرة منذ عقود كبحاً للتضخم. وفي بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.6% فقط على أساس فصلي في نهاية 2022، وهي أدنى معدل إسمي منذ 2012. ومع ذلك، انحسر هذا التراجع، أو ربما انعكس اتجاهه، في الكثير من الاقتصادات، وسط توقعات بخفض المصارف المركزية لتكاليف الاقتراض هذا العام، ما ساعد فوائد الرهن العقاري على التراجع. وأدى نقص العقارات المعروضة للبيع، إلى تعزيز التقييمات، فعادت الأسعار الحقيقية عبر بلدان المنظمة إلى النمو في الربع الأخير.

وتزداد أسعار المنازل، أو تشهد استقراراً، في أغلب الدول المتقدمة، في حين تشهد بلدان أخرى انخفاضات بوتيرة أبطأ.

ومن المُرجح استمرار انخفاض الأسعار في بعض الدول، مثل ألمانيا والدنمارك والسويد، وهي التي تتمتع بأسواق إيجارات أكبر. ونوّه أندرو ويشارت، بأنه ((حتى في هذه الاقتصادات، نعتقد أن غالبية تراجعات الأسعار صارت من الماضي)).

ويرى توماش فيلاديك، الخبير الاقتصادي لدى شركة تي رو برايس للاستثمار، أن أسعار المنازل قريبة من القاع في الكثير من الأماكن، كما تتعافى في الكثير من الأماكن الأخرى. وقال فيلاديك، إن الهجرة وقيود تصاريح التخطيط في كثير من البلدان، مثل المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، أبقت على الضغوط على أسعار المنازل.

وستواصل الأسر مواجهة تكاليف رهن عقاري أعلى، مع انتهاء أجل عقودها ذات الفائدة الثابتة، لكن سيتمتع الكثير منهم بشروط أفضل مقارنة بالعام الماضي.

وفي حين ارتفعت معدلات الرهن العقاري بكل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة في فبراير، لكنها تظل دون القمم المُسجلة في 2023.

وصمدت أسعار المنازل على نحو أفضل بالولايات المتحدة، حيث أسهمت قوة النمو الاقتصادي والوظائف، في ارتفاع الأسعار الإسمية للمنازل بنسبة 5.2% في العام المنتهي في نوفمبر.

وعلى النقيض شهدت ألمانيا، حيث تلقي الصعوبات الاقتصادية والمبالغة في تقييم العقارات والسوق الأكبر للإيجارات بظلالها على القطاع، انكماشاً سنوياً قدره 10.2% في العام الماضي، وكان هو الأسوأ في اقتصادات الاتحاد الأوروبي، باستثناء لوكسمبورغ.

وفي أستراليا ونيوزيلندا، عادت أسعار المنازل إلى النمو من جديد، بحسب البيانات الوطنية، فيما استقرت أسعار المنازل في كوريا الجنوبية بعد انخفاضها الشديد في منتصف 2023.

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الأسعار بمعدل إسمي قدره 0.8% على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، لتعاكس الانخفاضات المُسجلة أوائل هذا العام، وفقاً لبيانات وكالة ((يوروستات))، لكنها مع ذلك تظل أقل بنسبة 1% على أساس سنوي.

وقال سيلفاين بروير، كبير خبراء الاقتصاد في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ((ستاندرد آند بورز غلوبال)): ((نعتقد أن تصحيح أسعار المنازل في أوروبا لم ينقضِ بعد، لكننا شهدنا الأسوأ بالفعل من هذا التصحيح)). ورجح استمرار التصحيح ببعض الدول، لأن مدفوعات الرهن العقاري ما زالت مرتفعة، متوقعاً انخفاض تكاليف التشييد التي أبقت على ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، لفت بروير إلى أن ما تبقى من التصحيح ((سيكون معتدلاً)).

وكان الانخفاض العالمي لأسعار المنازل أكثر اعتدالاً بصفة عامة مقارنة بالمُتوقع. وتشير تقديرات ((فيتش)) حالياً، إلى نمو الأسعار الإسمية بنسبة 6% في الولايات المتحدة بالعام الماضي، بانخفاض من التوقعات السابقة التي ذهبت إلى انكماش قدره 5%.

وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، تتوقع الوكالة انكماشاً أكثر اعتدالاً قدره 2% في 2023، مقابل تقديراتها السابقة بانكماش حتى 7%. ويُرجع خبراء اقتصاد، التوقعات الأفضل، جزئياً، إلى إخفاء التضخم المرتفع لحجم الانخفاض.

وأبدت السوق في بعض الاقتصادات، بينها الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، مرونة مفاجئة، ولم يُطِح تصحيح أسعار المنازل بالمكاسب الكبيرة التي حققتها أثناء جائحة فيروس كورونا، سواء من حيث القيمة الإسمية أو الحقيقية. لكن المشهد مختلف في بعض البلدان خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي الصين، التي تشهد انكماشاً حاداً للإسكان، ترجح ((فيتش)) استمرار انخفاض أسعار المنازل في العامين المقبلين، محذرة من أن الطلب الاستثماري ((تلاشى غالباً))، بعد انكماش قدره 7% على مدى العامين الماضيين.

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