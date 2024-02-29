رغم الانتقادات.. أرباح النفط والغاز تتضاعف 3 مرات في عهد بايدن

تضاعفت أرباح أكبر منتجي النفط والغاز في الولايات المتحدة، نحو ثلاث مرات تقريباً في عهد الرئيس جو بايدن، رغم توجيه الصناعة انتقادات لسياسات إدارته ((العدائية))، وتحذيرها من أن فوزه بولاية ثانية سيكون ((كارثياً)) على القطاع.

وتتجه أكبر 10 شركات مدرجة في البلاد من حيث القيمة، والتي ستنتهي من إعلان أرباحها لعام 2023 هذا الأسبوع، إلى تحقيق صافي دخل إجمالي بقيمة 313 مليار دولار في السنوات الثلاث الأولى من إدارة بايدن، مقارنة بـ112 مليار دولار خلال الفترة نفسها في عهد دونالد ترامب.

كذلك قفزت القيمة السوقية لهذه المجموعة مجتمعة، وتشمل ((إكسون موبيل))، و((شيفرون))، و((كونوكو فيليبس))، و((إي أو جي))، و((بايونير ناتشورال ريسورسز))، و((أوكسيدنتال بتروليوم))، و((هيس))، و((ديفون إنرجي))، و((دياموند باك إنرجي))، و((كوتيرا إنرجي))، 132 % خلال هذه الفترة لأكثر من 1.1 تريليون دولار، مقابل انخفاضها 12 % خلال الأعوام الثلاثة الأولى لإدارة ترامب. وتستند أرقام هذه الشركات في 2023 إلى تقارير الأرباح، باستثناء ((ديفون)) التي أصدرت تقريرها عن الربع الرابع الثلاثاء، وتعد أرباحها الفصلية الأخيرة تقديرات تتمتع بالإجماع.

وحطم الإنتاج الأمريكي، الأرقام القياسية في الأعوام الأخيرة. وسجل إنتاج النفط مستوى غير مسبوق بلغ 13.3 مليون برميل يومياً في نوفمبر. وفاق إنتاج الغاز الطبيعي 105 مليارات قدم مكعبة يومياً للمرة الأولى على الإطلاق. وتفوقت الولايات المتحدة على قطر، باعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم العام الماضي.

ويؤكد تفوق الأداء في عهد بايدن، محدودية دور البيت الأبيض في تحديد فرص أرباح شركات القطاع. وكانت طفرة الأرباح الأخيرة مدفوعة جزئياً بالحرب الروسية الأوكرانية، والتي عززت أسعار النفط والغاز. كما كان الانتعاش القوي للطلب العالمي على الطاقة، من المستويات شديدة الانخفاض خلال صدمة فيروس كورونا في 2020، داعماً للأسعار. وسجل خام غرب تكساس الوسيط، وهو مؤشر الخام الأمريكي القياسي، نحو 80 دولاراً في المتوسط خلال الأعوام الثلاثة الأولى من إدارة بايدن، مقابل 58 دولاراً للبرميل في عهد ترامب.

ويتعارض هذا مع حجج الجمهوريون، بأن إدارة بايدن تضيق الخناق على الصناعة، والتحذيرات شديدة اللهجة من أن فوز الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، سيعرض أمن الطاقة الأمريكي للخطر. وقال مايك جونسون، الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، هذا الشهر: ((منذ يومه الأول في منصبه، استهدف الرئيس بايدن منتجي الطاقة المحليين، وقوض جهود أمريكا لأن تكون مستقلة في مجال الطاقة)).

وبنى بايدن حملته الانتخابية، على أكثر البرامج المناخية طموحاً لأي رئيس أمريكي على مر التاريخ، فتعهد بقيادة ((التحول عن النفط)). وبعد توليه منصبه نفذ مجموعة سياسات أثارت غضب الصناعة، وتراوحت بين تعليق مؤقت لعقود الإيجار الجديدة لتطوير الوقود الأحفوري على الأراضي العامة، وحتى التخلي عن خط أنابيب ((كي ستون إكس إل)).

رغم ذلك، وخلال فترته الرئاسية، تراجع بايدن عن قدر من خطاباته الأولية، فحث الصناعة على زيادة أعمال التنقيب لمواجهة ارتفاع الأسعار في محطات الوقود، وشجع صادرات الغاز الطبيعي المسال، كبحاً لجماح أزمة الطاقة في أوروبا.

وقال بول بليدسو، المحاضر لدى الجامعة الأمريكية، والمستشار المناخي السابق لإدارة بيل كلينتون: ((لتهدئة التضخم، دعم بايدن مستويات إنتاج قياسية لخفض أسعار النفط والغاز، حتى مع تفضيله زيادة صادرات الغاز لمساعدة الاتحاد الأوروبي))، إلا أنه ((ليس بمقدورك أن تحصل على ما هو أفضل من ذلك من رئيس ديمقراطي)). ومع ذلك، ترددت حملة بايدن في التفاخر بنجاحات الصناعة، خشية ردود فعل سلبية من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، لذلك، سارعت إلى انتقاد المنتجين.

ومع تصاعد أسعار النفط في 2022، شن الرئيس هجوماً على ((إكسون)) بسبب حجم الأموال التي جنتها. وفرضت إدارته العام الماضي قيوداً صارمة على منح عقود التنقيب البحري، وأوقفت مؤقتاً في يناير إصدار تصاريح لبناء محطات جديدة لصادرات الغاز الطبيعي المسال، ما أغضب قادة الصناعة.

وذكر مايك سومرز، الرئيس التنفيذي لمعهد النفط الأمريكي، أن نجاح منتجي النفط والغاز في الأعوام الثلاثة الماضية جاء رغم سياسات عدائية، معتبراً أن الأمر من شأنه تقويض أمن الطاقة للبلاد إذا لم يتم التعامل معه. وتابع: ((رغم أنك لا ترى تأثيراً في الوقت الراهن، لكنهم يزرعون بذور خفض الإنتاج مستقبلاً، ونحن نشهد لوائح تشريعية إضافية كل أسبوع من جانب هذه الإدارة، واعتقد أنها ستكون ضارة للغاية)).

ورفع معهد النفط الأمريكي، دعوى قضائية ضد إدارة بايدن، بسبب قرارها تقييد منح عقود التنقيب البحري، ما يلقي الضوء على رد فعل الصناعة المتزايد ضد سياسات المناخ والطاقة.

وجعل ترامب ووكلاؤه من دعم صناعة النفط والغاز جزءاً أساسياً من حملته لإعادة انتخابه، بحجة أن النجاح الذي حققه القطاع مؤخراً جزء لا يتجزأ من أجندة تحرير القطاع التي وضعتها الإدارة السابقة. وقالت كلارا ساندز، وهي مانحة بارزة لحملة ترامب، وسفيرة سابقة إلى الدنمارك: ((نحن نعرف أن الأرباح تعقب السياسات، وصناعة الطاقة إنما تجني ثمار إدارة ترامب)). لكن في الواقع وكما قال محللون، لم يكن للرؤساء الحاليين تأثير كبير على أداء الصناعة على المدى القريب. وقال بوب ماكنالي، رئيس شركة رابيدان إنرجي للاستشارات، ومستشار الطاقة للرئيس الأسبق جورج دبليو بوش: ((بصفة عامة، العوائد في أي فترة رئاسية لا تتأثر كثيراً بمن يجلس على كرسي الرئاسة)). وتابع: ((اعتقد أن تبعات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة على سياسة الطاقة والمناخ يتم تضخيمها والمبالغة فيها)).

وتعهد ترامب بإلغاء قدر كبير من تشريعات بايدن المتصلة بالمناخ حال فوزه بانتخابات نوفمبر، الأمر الذي يرى بعض المحللين أنه سيضر بالمكانة الأمريكية في الخارج وصادرات البلاد من الطاقة.

وقال بول بليدسو: ((سيسفر فوز ترامب عن جفوة هائلة مع العالم بشأن سياسة المناخ العالمية، ومن المفارقات أنه سيزيد من الضغط العام ضد الصادرات الأمريكية، خاصة إلى أوروبا)).

ورغم بعض شكوك الصناعة حول ترامب وجدول أعماله المناوئ للتجارة الحرة، ما زال كبار المانحين في قطاع النفط والغاز يقفون بأغلبية ساحقة مع حزبه. وتلقى الجمهوريون تبرعات انتخابية قدرها 126.4 مليون دولار منذ الدورة الانتخابية لعام 2020، مقابل منح قدرها 23.6 مليون دولار فقط إلى الديمقراطيين، حسب بحث أجرته ((أوبن سيكرتس)).

وقال هارولد هام، وهو أحد أقطاب النفط الصخري الأمريكي، والملياردير الجمهوري المانح، لصحيفة ((فاينانشال تايمز))، بأن فوز بايدن بالانتخابات سيكون ((كارثياً)) على القطاع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز