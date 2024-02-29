عقارات دبي تحلّق في فبراير إلى مستويات قياسية

سجلت المبيعات العقارية في دبي خلال فبراير 2024، أداء قياسياً جديداً، بنمو 36.6 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى 36.4 مليار درهم نتجت عن 11950 صفقة، وبذلك تكون مبيعات فبراير 2024 أعلى قيمة للشهر ذاته على الإطلاق.

ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت المبيعات العقارية خلال أول شهرين من العام (يناير وفبراير) 71.8 مليار درهم، بزيادة 32.2 %، مقابل 54.3 ملياراً خلال الفترة ذاتها من 2023. وأوضحت أن مبيعات عقارات دبي 2024 تتجه إلى تحطيم الأرقام القياسية للمبيعات التي تحققت العام الماضي، علماً بأن العام الماضي شهد أداءً استثنائياً بكل المقاييس ويعتبر الأعلى في تاريخ دبي من حيث قيمة الصفقات والتي تجاوزت الـ401 مليار درهم، بل وشهد أغلى الصفقات أيضاً.

وبلغت المبيعات العقارية في دبي خلال فبراير الماضي، 36.4 مليار درهم تمت عبر 11950 صفقة بنمو 36.6 %، مقارنة مع فبراير 2023 والذي بلغت فيه المبيعات 26.7 مليار درهم عبر 9380 صفقة.

وتضع الأرقام التي حققت خلال الشهر الماضي، فبراير 2024 في المرتبة الخامسة من حيث أعلى الشهور مبيعاً لعقارات دبي على الإطلاق، إذ تصدر نوفمبر 2023 مع مبيعات بـ42 مليار درهم، يليه أكتوبر 2023 مع مبيعات 39.2 مليار درهم، يليه سبتمبر 2023 بمبيعات 37.9 مليار درهم، ورابعاً يوليو 2023 بمبيعات 37.6 مليار درهم، وخامساً حل فبراير 2023 مع مبيعات بقيمة 36.49 مليار درهم.

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