أوقاف دبي تدعم محدودي الدخل بـ2000 بطاقة ساند

قدمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي والإمارات الإسلامي 2000 بطاقة ساند بقيمة مليوني درهم وذلك بهدف دعم الفئات المستحقة والمسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع بدبي وتشمل الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.

تضمنت البطاقة مبلغاً مالياً بقيمة ألف درهم يتم إيداعه مسبقا من قبل المؤسسة في حساب خاص لدى الإمارات الإسلامي وتقدم البطاقة لحامليها ميزات الخصم من سلسلة متاجر كارفور وجمعية الاتحاد التعاونية ويمكن لحامل البطاقة إجراء عمليات الشراء بالتجزئة من نقاط البيع.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، أن هذا الدعم يأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تمكين الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية والارتقاء بجودة حياتهم وتحسين الوضع المعيشي للأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين ومحدودي الدخل.

وأضاف المطوع أن توزيع البطاقة جاء بالتعاون مع مصرف الإمارات الإسلامي ويتم تفعيل البطاقة المصرفية المعبئة مسبقا ساند لإجراء عمليات الشراء في مراكز البيع المختلفة باستخدام البطاقة.

وقال المطوع إن مصرف الشؤون الاجتماعية في المؤسسة يُعنى بتقديم الدعم للفئات المستحقة المسجلة لدى عدد من الجهات المتعاونة لتوفير المستوى المعيشي اللائق بهم بناء على رغبة الواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء وتحرص المؤسسة على إيصال الدعم لمستحقيه بالتعاون مع الجهات المختلفة.

وذكر أن قيمة إنفاق "أوقاف دبي" على مصرف الشؤون الاجتماعية وعموم الخير خلال العام الماضي بلغت نحو 22.5 مليون درهم تم صرفها لدعم وتمكين الشرائح المجتمعية محدودة الدخل.

من جانبه، أعرب فريد الملا، الرئيس التنفيذي في الإمارات الإسلامي، عن سروره بمواصلة تقديم الدعم لصالح الفئات المستحقة من خلال الشراكة مع "أوقاف دبي" عبر مبادرة بطاقة ساند الهادفة إلى توفير الدعم المالي للأفراد الأكثر استحقاقا في المجتمع.

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