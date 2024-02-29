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مصرع 43 شخصاً وإصابة عشرات بحريق في بنغلادش

2/29/2024 7:20:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة في بنغلادش مقتل 43 شخصاً على الأقل وإصابة عشرات، بعد أن شب حريق في مبنى مكوَّن من سبعة طوابق في العاصمة دكا في وقت متأخر أمس.

وقال وزير الصحة، سامانتا لال سين، بعد زيارة مستشفى كلية الطب في دكا ومستشفى الحروق المجاور: «حتى الآن لقي 43 شخصاً حتفهم من جراء الحريق».

وأضاف أن ما لا يقل عن 40 شخصاً أصيبوا ويتلقون العلاج في مستشفى الحروق الرئيس بالمدينة.

من جهته، قال المسؤول في خدمة الإطفاء، محمد شهاب، إن الحريق شبّ في مطعم في طريق بيلي الساعة 21,50 أمس (15,50 ت غ)، وسرعان ما امتد إلى الطوابق العليا حيث علق عشرات الأشخاص.

وأوضح أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق خلال ساعتين.

وذكر بيان صادر عن غرفة التحكم في خدمة الإطفاء أنهم أنقذوا 75 شخصاً، من بينهم 43 فقدوا الوعي. ويضم طريق بيلي أساساً مطاعم والعديد من متاجر الساري والهواتف المحمولة.

وقال مسؤول في المطعم عرَّف عن نفسه باسم «سهيل»: «كنا في الطابق السادس عندما رأينا لأول مرة الدخان يتصاعد عبر الدرج».

وأضاف: «هرع الكثير من الناس إلى الطابق العلوي. استخدمنا أنابيب المياه للنزول من المبنى، وأصيب بعضنا عندما قفزوا من الطابق العلوي».

وحوصر آخرون في السطح وطلبوا المساعدة. وقال قمر الزمان ماجومدار، الأستاذ البارز في علوم البيئة، في منشور على موقع «فيسبوك»: «الحمد لله. لقد تم إنزال جميع النساء والأطفال ومن بينهم زوجتي وأطفالي. نحن جميع الرجال على السطح. ويقف رجال الإطفاء بجانبنا، لم يتم بعد إنزال خمسين شخصاً». وتم إنقاذ ماجومدار في وقت لاحق.

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