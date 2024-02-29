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طائرة مصرية تغيّر مسارها لإنقاذ حياة راكبة

2/29/2024 7:20:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

غيَّرت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران مسار رحلتها وأجرى قائدها هبوطاً اضطرارياً لإنقاذ حياة راكبة تعرَّضت لوعكة صحية مفاجئة.

وكشفت الشركة، أمس، في بيان على حسابها في «فيسبوك»، أنه «من منطلق حرص الشركة الوطنية مصر للطيران على سلامة عملائها، فقد تم تغيير مسار رحلتها رقم MS985 من طراز B777/300 وعلى متنها 309 ركاب».

وأوضحت، في البيان، أن الطائرة «كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيويورك»، مؤكدةً أن تغيير المسار حدث «لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لأزمة صحية مفاجئة على متن الطائرة».

وأضافت أنه «على الفور قرر قائد الطائرة تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطرارياً في مطار جنيف لإنقاذ حياة الراكبة»، مشيرةً إلى أن طاقم الطائرة أجرى الإسعافات الأولية للراكبة على الطائرة.

وذكرت أنه «فور الوصول إلى مطار جنيف، تم استدعاء سيارة الإسعاف، وإنزال الراكبة لتلقي العلاج، كما تم إنزال جميع الركاب بناء على تعليمات مطار جنيف»، لافتةً إلى أن الطائرة أقلعت لاحقاً من مطار جنيف لاستكمال رحلتها إلى مطار نيويورك.

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