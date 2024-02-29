طائرة مصرية تغيّر مسارها لإنقاذ حياة راكبة

(MENAFN
- Al-Bayan)
غيَّرت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران مسار رحلتها وأجرى قائدها هبوطاً اضطرارياً لإنقاذ حياة راكبة تعرَّضت لوعكة صحية مفاجئة.
وكشفت الشركة، أمس، في بيان على حسابها في «فيسبوك»، أنه «من منطلق حرص الشركة الوطنية مصر للطيران على سلامة عملائها، فقد تم تغيير مسار رحلتها رقم MS985 من طراز B777/300 وعلى متنها 309 ركاب».
وأوضحت، في البيان، أن الطائرة «كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيويورك»، مؤكدةً أن تغيير المسار حدث «لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لأزمة صحية مفاجئة على متن الطائرة».
وأضافت أنه «على الفور قرر قائد الطائرة تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطرارياً في مطار جنيف لإنقاذ حياة الراكبة»، مشيرةً إلى أن طاقم الطائرة أجرى الإسعافات الأولية للراكبة على الطائرة.
وذكرت أنه «فور الوصول إلى مطار جنيف، تم استدعاء سيارة الإسعاف، وإنزال الراكبة لتلقي العلاج، كما تم إنزال جميع الركاب بناء على تعليمات مطار جنيف»، لافتةً إلى أن الطائرة أقلعت لاحقاً من مطار جنيف لاستكمال رحلتها إلى مطار نيويورك.
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