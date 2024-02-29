مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

(MENAFN
- Al-Bayan)
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات أمس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 47.37 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 38996.39 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 26.51 نقطة، أو 5ر0%، ليصل إلى 5096.27 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 144.18 نقطة، أو 0.9%، ليصل إلى 16091.92 نقطة.
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