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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

2/29/2024 7:20:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات أمس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 47.37 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 38996.39 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 26.51 نقطة، أو 5ر0%، ليصل إلى 5096.27 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 144.18 نقطة، أو 0.9%، ليصل إلى 16091.92 نقطة.

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