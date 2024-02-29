مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات أمس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 47.37 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 38996.39 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 26.51 نقطة، أو 5ر0%، ليصل إلى 5096.27 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 144.18 نقطة، أو 0.9%، ليصل إلى 16091.92 نقطة.

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