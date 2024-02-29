«ندرك معاناة الأبرياء».. الجيش الإسرائيلي يعلّق على مقتل العشرات شمالي غزة

علَّق الجيش الإسرائيلي على حادث مقتل العشرات من الفلسطينيين الذين كانوا يصطفون انتظاراً للحصول على مساعدات في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاجاري، إن الجنود الإسرائيليين لم يهاجموا أي شخص عمداً، معرباً عن أسفه لوفاة العديد من الضحايا.

وأضاف هاجاري، في بيان عبر منصة «إكس»، مساء أمس، أنه عندما وصلت قافلة المساعدات المكونة من 30 شاحنة بتيسير من الجيش الإسرائيلي «تحرك آلاف الغزيين نحو الشاحنات».

وتابع: «البعض بدأ في الدفع بعنف وحتى دهس سكان غزة الآخرين حتى الموت، ونهبوا الإمدادات الإنسانية»، مؤكداً أن «الحادث المؤسف أدى إلى مقتل وجرح العشرات من سكان غزة».

وذكر أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء لتفريق الحشود، مضيفاً أن القوات تراجعت بعد ذلك.

وقال: «إن الجيش الإسرائيلي لم يشنَّ أي غارة تجاه قافلة المساعدات»، متابعاً: «إننا ندرك معاناة الأبرياء في غزة، ولهذا السبب نسعى إلى إيجاد سبل لتوسيع جهودنا الإنسانية».

واتهمت وزارة الصحة في قطاع غزة، التي تديرها حماس، الجنود الإسرائيليين بقتل 104 أشخاص بالرصاص، وإصابة 760 آخرين، أمس، أثناء توزيع المساعدات على الفلسطينيين.

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