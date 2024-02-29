الحوثي: لدينا مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا

الحوثي: لدينا مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا
التاريخ
2/29/2024 7:08:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
أكد قائد حركة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي اليوم الخميس، أن لدى الحوثيين "مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا".
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