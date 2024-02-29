البيت الأبيض: الخسائر المتواصلة في الأرواح في غزة مثيرة للقلق

البيت الأبيض: الخسائر المتواصلة في الأرواح في غزة مثيرة للقلق
التاريخ
2/29/2024 7:08:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال البيت الأبيض ان الخسائر المتواصلة في الأرواح في غزة مثيرة للقلق ومأساوية للغاية.
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