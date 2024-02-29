الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بير زيت شمال رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بير زيت شمال رام الله
التاريخ
2/29/2024 7:08:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افادت فضائية الجزيرة ، مساء الخميس ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بير زيت شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.
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