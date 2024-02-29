Friday, 01 March 2024 03:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بير زيت شمال رام الله

2/29/2024 7:08:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افادت فضائية الجزيرة ، مساء الخميس ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بير زيت شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

MENAFN29022024000208011052ID1107919642

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث