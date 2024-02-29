حماس: إسرائيل تمارس الكذب حول مجزرة دوار النابلسي

حماس: إسرائيل تمارس الكذب حول مجزرة دوار النابلسي
التاريخ
2/29/2024 7:08:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الجيش الإسرائيلي يمارس التضليل والكذب حول ما ارتكبه من مجزرة مروعة عند دوار النابلسي في مدينة غزة.
ودعت الحركة محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.
MENAFN29022024000208011052ID1107919641
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.