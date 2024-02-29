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حماس: إسرائيل تمارس الكذب حول مجزرة دوار النابلسي

2/29/2024 7:08:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الجيش الإسرائيلي يمارس التضليل والكذب حول ما ارتكبه من مجزرة مروعة عند دوار النابلسي في مدينة غزة.
ودعت الحركة محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

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