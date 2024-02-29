البنتاغون: ملتزمون بإجراء تحقيق بشأن وفاة الطيار بوشنل

البنتاغون: ملتزمون بإجراء تحقيق بشأن وفاة الطيار بوشنل
التاريخ
2/29/2024 7:08:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنهم ملتزمون بإجراء تحقيق كامل بشأن وفاة الجندي في سلاح الجو آرون بوشنل.
MENAFN29022024000208011052ID1107919640
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.