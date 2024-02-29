قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم
التاريخ
2/29/2024 3:13:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء، بتعيين زاهرة عبد الرزاق بديوي الطبيشات، نائبًا لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطاقة والمعادن.
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