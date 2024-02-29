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قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

2/29/2024 3:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار مجلس الوزراء، بتعيين زاهرة عبد الرزاق بديوي الطبيشات، نائبًا لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطاقة والمعادن.




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