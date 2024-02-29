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مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار جنوبي نابلس

2/29/2024 3:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي جنوب نابلس في الضفة الغربية.
وقالت إنه حتى الآن قامت القوات الاسرائيلية بتحييد شخصين اثنين يشتبه بقيامهم بالعملية حيث تقوم قوات الامن الاسرائيلية بتفتيش المنطقة بحثا عن مشتبه بهم آخرين.

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