مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار جنوبي نابلس

مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار جنوبي نابلس
التاريخ
2/29/2024 3:13:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي جنوب نابلس في الضفة الغربية.
وقالت إنه حتى الآن قامت القوات الاسرائيلية بتحييد شخصين اثنين يشتبه بقيامهم بالعملية حيث تقوم قوات الامن الاسرائيلية بتفتيش المنطقة بحثا عن مشتبه بهم آخرين.
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