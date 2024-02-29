فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق - اسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، الخميس، عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي على مغذي الكرك الثلاثاء المقبل (2024/3/5).

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج سيستمر من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء.

وأوضحت الشركة أن الفصل يأتي لتركيب محطة جديدة وإجراء صيانة على الشبكة، مشيرة أن المناطق المتأثرة بالفصل هي: أجزاء من منطقة المرج، المدينة الحرفية، مستشفى السلام، خزان المرج ومنطقة الثلاجة.