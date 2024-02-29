القسام: تفجير مبنى في قوة صهيونية
التاريخ
2/29/2024 3:13:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام أن مجاهديها "أكدوا تفجير مبنى مفخخ في قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون" في قطاع غزة.
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