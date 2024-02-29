صدور ارادة ملكية سامية اليوم الخميس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، الإرادة الملكية السامية باستحداث ميدالية خاصة باسم (ميدالية اليوبيل الفضي).



وبموجب الإرادة الملكية، تستحدث ميدالية خاصة باسم (ميدالية اليوبيل الفضي) بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لجلوس صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش.



وتمنح هذه الميدالية تقديرا للأشخاص الذين قدموا خدمات بارزة وأعمالا رائدة في مختلف المجالات وخاصة الذين ساهمت أعمالهم في بناء الوطن وتطويره من مدنيين وعسكريين خلال الخمسة وعشرين عاما التي مضت.



وتمنح هذه الميدالية أيضا للهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة التي قدمت خدمات جليلة للوطن.



ولا تخضع هذه الميدالية لترتيب معين من ضمن الأوسمة الأردنية، وهي ميدالية خاصة بمناسبة جلوس صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش.



ويصدر الديوان الملكي الهاشمي براءة ملكية لهذه الميدالية بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على منحها.