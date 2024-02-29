تهنئة المحامية انوار احمد فرج الخوالده

تهنئة المحامية انوار احمد فرج الخوالده
التاريخ
2/29/2024 3:13:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتقدم عشيرة الخوالده بأحر التهاني والتبريكات من أبنتهم المحامية انوار احمد فرج الخوالده بمناسبة إجازة بحثها الشرعي المقدم لدائرة قاضي القضاة بتقدير ممتاز لشهر شباط 2024 لغايات الإنتقال لسجل المحامين الأساتذة متمنيين لها مزيدا من التقدم والنجاحات.
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