Friday, 01 March 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تهنئة المحامية انوار احمد فرج الخوالده

2/29/2024 3:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتقدم عشيرة الخوالده بأحر التهاني والتبريكات من أبنتهم المحامية انوار احمد فرج الخوالده بمناسبة إجازة بحثها الشرعي المقدم لدائرة قاضي القضاة بتقدير ممتاز لشهر شباط 2024 لغايات الإنتقال لسجل المحامين الأساتذة متمنيين لها مزيدا من التقدم والنجاحات.

MENAFN29022024000208011052ID1107919163

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث