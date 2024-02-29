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شاهد : مشاهد تنشر لأول مرة من مشاركة الملك في عملية الإنزال - فيديو

2/29/2024 3:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مشاهد تنشر لأول مرة من مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الإنزال الجوي لمساعدة أهلنا في غزة.

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