شاهد : مشاهد تنشر لأول مرة من مشاركة الملك في عملية الإنزال - فيديو

شاهد : مشاهد تنشر لأول مرة من مشاركة الملك في عملية الإنزال - فيديو
التاريخ
2/29/2024 3:13:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مشاهد تنشر لأول مرة من مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، في الإنزال الجوي لمساعدة أهلنا في غزة.
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