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2023 العام الأكثر أمانا للسفر الجوي

2/29/2024 3:06:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن العام الماضي 2023 كان الأكثر أمانا على الإطلاق بالنسبة للسفر الجوي التجاري، على الرغم من الانتعاش الهائل في رحلات الركاب.
وأفاد التقرير السنوي
لـ «إياتا» بأن الحادث المميت الوحيد الذي تم تسجيله لطائرة مدنية كان تحطم طائرة من طراز «آيه تي آر» تابعة لشركة طيران «ييتي» النيبالية خلال رحلة داخلية، ما أسفر عن مقتل 72 شخصا.
وأحصت «إياتا» 29 حادثا آخر عام 2023 لم يسفر أي منها عن وفيات أو فقدان الطائرة.
وفي عام 2022، كان هناك ما مجموعه 42 حادثا، منها 5 مميتة وأودت بحياة 158 شخصا.
ويعتبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي الحادث غير كارثي عندما يتسبب في أضرار لا تقل عن مليون دولار أو ما يعادل 10% من قيمة الطائرة.
وأكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن «عام 2023 شهد أقل معدل مخاطر وفيات ومعدل حوادث على الإطلاق».
وأضاف «في المتوسط، كان على الشخص أن يسافر جوا يوميا على مدار 103.239 سنة ليتعرض لحادث مميت».
ولفت الى ان معدل الحوادث المنخفض جاء على الرغم من ارتفاع عدد الرحلات الجوية العام الماضي بنسبة 17% إلى 37.7 مليون رحلة.

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