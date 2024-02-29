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موجات الحر البحرية تهديد جديد للحيتان الحدباء

2/29/2024 3:06:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توصلت دراسة نشرت في مجلة «رويال سوسايتي أوب ساينس» إلى أن آثار التغير المناخي تهدد وجود الحوت الأحدب في شمال المحيط الهادئ، مع العلم أن هذا النوع من الثدييات كان دائما مهددا بفعل الصيد التجاري، لكن وضعه كان أفضل في السابق.
وبين عامي 2012 و2021، انخفض عدد الحيتان الحدباء بنسبة 20% في شمال المحيط الهادئ ليصبح 26600 حوتا بعدما كان 33 ألفا، بحسب مجموعة بيانات من الصور هي الاكبر التي يتم إنشاؤها لثدييات بحرية كبيرة، وأخضعت للدراسة من 75 عالما. وانخفض عدد مجموعة فرعية من الحيتان أمضت الشتاء في هاواي بنسبة 34%.
وفي ظل تهديدات أخرى لهذه الحيتان كاصطدام السفن بها وتعرضها للتلوث الضوضائي، لم يعد مستقبلها مضمونا، على ما حذر العلماء الذين دعوا إلى أخذ التغير المناخي بالاعتبار بشكل أكبر في جهود الحفظ المبذولة.
وأوضح معد الدراسة تيد تشيزمان، وهو عالم أحياء متخصص بالحيتان وطالب دكتوراه في جامعة ساذرن كروس الأسترالية، أن «نحو 7 آلاف حوت نفق بسبب الجوع».
وبين سنتي 2014 و2016، اجتاحت أقوى وأطول موجة حر بحرية مسجلة على الإطلاق شمال شرق المحيط الهادئ، مما أدى إلى تغييرات في النظام البيئي البحري وفي توافر الفرائس للحيتان الكبيرة.

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