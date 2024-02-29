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مسبار أوديسيوس الأميركي يدخل حالة السبات على سطح القمر

2/29/2024 3:06:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يدخل المسبار الأميركي «أوديسيوس» الموجود على سطح القمر منذ نحو أسبوع، في حالة سبات قريبا، مع نهاية مهمته الرئيسية التي وصفتها وكالة الفضاء الاميركية (ناسا) والشركة المبتكرة للمسبار «إنتويتيف ماشينز» بـ «الناجحة»، رغم الصعوبات التي شهدتها.
وبات «أوديسيوس» أول مسبار تابع لشركة خاصة يهبط على سطح القمر وأول مركبة فضائية أميركية تحقق هذا الإنجاز منذ نهاية برنامج أبولو عام 1972، إلا أن «أوديسيوس» حط مستلقيا على جانب واحد بدلا من الهبوط عموديا، بعدما شهد مشكلات وانعطافات في مسار العملية.
وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «إنتويتيف ماشينز» ستيف ألتيموس، في مؤتمر صحافي، «رغم ذلك، تلقينا بيانات من كل الأدوات أكانت الخاصة او التابعة لناسا»، مضيفا ان «هذه المهمة تشكل حتى اليوم نجاحا كبيرا».
وأعلن ألتيموس أن «إنتويتيف ماشينز» تعتزم محاولة إعادة تشغيل «أوديسيوس»، «في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع»، بعد انقضاء الليلة القمرية.
لكن من غير المؤكد ما إذا كان الجهاز وتحديدا بطارياته ستصمد في ظل برد الليل القارس الذي يبدأ قريبا.
وقال ألتيموس إنه سيتم وضع المسبار حاليا في «وضعية سبات».
ويزود «أوديسيوس» بالطاقة بفضل ألواح شمسية، ويفترض إيقاف تشغيلها خلال الليل القمري.
وتتضح من خلال صورة نشرت أمس الأول التحديات التي واجهها المسبار، إذ يظهر أن طرفا على الأقل من أطرافه الستة تكسر خلال عملية الهبوط، في حين يطلق المحرك الذي يبدو مشتعلا كمية من الغبار القمري.
وتسببت عيوب شابت نظام الملاحة الخاص بالمركبة في تعقيد المرحلة النهائية من عملية الهبوط.

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