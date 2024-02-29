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مي ومواقع التواصل الاجتماعي

2/29/2024 3:06:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت الفنانة مي عز الدين سبب ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت على حسابها الخاص: «مليش في السوشيال أوي، بحس إنها على قد ما تفيد لكنها أوقات تسبب طاقة سلبية، أي حاجة ممكن تخليني أفكر بشكل سلبي بقيت أتفاداها». وكانت الفنانة مي عز الدين وجهت رسالة للمستشار تركي آل الشيخ بعد حفل «ليالي سعودية مصرية» شكرته على دعمه وحبه للفن.

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