مي ومواقع التواصل الاجتماعي
التاريخ
2/29/2024 3:06:23 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) كشفت الفنانة مي عز الدين سبب ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت على حسابها الخاص: «مليش في السوشيال أوي، بحس إنها على قد ما تفيد لكنها أوقات تسبب طاقة سلبية، أي حاجة ممكن تخليني أفكر بشكل سلبي بقيت أتفاداها». وكانت الفنانة مي عز الدين وجهت رسالة للمستشار تركي آل الشيخ بعد حفل «ليالي سعودية مصرية» شكرته على دعمه وحبه للفن.
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