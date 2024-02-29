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بيتكوين تواصل التحليق لمستويات قياسية لتلامس 63 ألف دولار

2/29/2024 3:06:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت عملة بيتكوين تداولات جامحة مع نهاية الأسبوع، حيث تجمعت فيها كل دوافع الصعود، مع زيادة الطلب على العملة المشفرة الناتج عن الصناديق الجديدة المتداولة في البورصة، والذي تفوق إلى حد كبير كمية بيتكوين التي يرغب حاملوها منذ فترة طويلة في بيعها.
وأشعل السوق أكثر المتداولين الذين يطاردون الزخم الصعودي، وتغطية المراكز القصيرة وزيادة الرهانات ذات الرافعة المالية على أن الاتجاه الصعودي سيستمر، وفي تعاملات أمس الصباحية ارتفع سعر بيتكوين 7% لتصل إلى مستوى 62.654 دولارا، وفقا لبيانات موقع «coinmarketcap» التي اطلعت عليها «العربية Businedd».
وقفزت عملة بيتكوين بما يصل إلى 13% إلى 63.97 ألف دولار، وهي أول رحلة لها فوق 60 ألف دولار منذ نوفمبر 2021، قبل أن تقلص مكاسبها، حيث أدى ارتفاع حركة المرور إلى انقطاع التداول وعرض 0 دولار من أرصدة مستخدمي Coinbase، أكبر بورصة للأصول الرقمية في الولايات المتحدة. وارتفعت بيتكوين بنحو 40% بالفعل هذا العام، ويرجع ذلك في الغالب إلى الإطلاق الناجح للصناديق المتداولة في البورصة الأميركية التي اجتذبت أكثر من 6 مليارات دولار منذ أن بدأت التداول في 11 يناير. وتم تداول عملة بيتكوين آخر مرة فوق مستوى 60 ألف دولار في نوفمبر 2021.
من جانبه، قال رئيس قسم المشتقات المالية في شركة الوساطة المالية الرئيسية للأصول الرقمية FalconX، رايان كيم: «باتت الارتفاعات جنونية للغاية».
وارتفع حجم تداول بيتكوين إلى أكثر من 79 مليار دولار، أو ما يقرب من 60% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لبيانات من موقع «CoinMarketCap». ومع ارتفاع قيمة بيتكوين أكثر فأكثر، بدأت شركة «كوينباس غلوبال» تشهد ما أشار إليه الرئيس التنفيذي بريان أرمسترونغ على منصة التواصل الاجتماعي X على أنها «زيادة كبيرة في حركة المرور».
وأفادت البورصة بأن بعض المستخدمين كانوا يواجهون أخطاء عند محاولة الشراء أو البيع وأن البعض ظهر رصيده على المنصة صفريا. وقالت Coinbase على موقعها على الإنترنت: «أصولك آمنة»، وأضافت لاحقا أن النشاط بدأ في العودة إلى طبيعته.
وأدى الارتفاع المكثف إلى دفع عملة بيتكوين لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها منذ ديسمبر 2020، عندما قفز الرمز الرقمي بنسبة 50% إلى نحو 9600 دولار. وهذا أدى إلى قفزة في القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة.
تضاعفت قيمة عملة العملة المشفرة أكثر من 3 أضعاف منذ بداية العام الماضي، حيث عادت من انخفاض بنسبة 64% في عام 2022، في عودة ملحوظة من سلسلة من فضائح صناعة العملات المشفرة وحالات الإفلاس التي أثارت تساؤلات حول جدوى الأصول الرقمية.
وتقفز العملات الرقمية على الرغم من أن المستثمرين قلصوا توقعاتهم بشأن سياسة نقدية أكثر مرونة هذا العام، وهو ما يتضح من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. تفوقت عملة بيتكوين على الأصول التقليدية مثل الأسهم والذهب في عام 2024.

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