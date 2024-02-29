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7 شركات محلية وعالمية تتنافس لتنفيذ مستودع وقود المطلاع

2/29/2024 3:06:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
كشفت مجلة ميد عن أن 7 شركات اشترت وثائق المناقصة الخاصة بمشروع مستودع وقود المطلاع المخطط له، في ضوء تزايد الاهتمام بالمشروع المقدرة تكلفته بنحو 850 مليون دولار، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية، وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد أصدرت الدعوة لتقديم العطاءات على المشروع في نوفمبر من العام الماضي. وعلمت المصادر أن قائمة الشركات السبع التي اشترت وثائق المناقصة تضم: سينوبيك الصينية، ومييل الهندية، وهيسكو الكويتية، وبتروفاك البريطانية، ولارسين ان توبرو الهندية، بينما لا يزال يتعين كشف النقاب عن الشركتين الباقيتين في القائمة.
في غضون ذلك، لاتزال شركة البترول الوطنية الكويتية تسمح لمزيد من المقاولين بالانضمام إلى عملية تقديم العطاءات، ويمكن لمزيد من الشركات شراء وثائق المناقصة للمشروع قبل تقديم العطاءات، وسبق أن أعلنت الشركة عن تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات حتى 30 أبريل المقبل، بعد ان انتهى الموعد النهائي الأصلي لتقديم العطاء في 13 فبراير الماضي.
ومن المتوقع أن يشمل نطاق العمل بالمشروع المخطط له مهام تطوير مرافق الضخ الجديدة في محطتي تكرير النفط في مينائي الأحمدي والشعيبة، ومد خطوط الأنابيب داخل البلاد من محطتي ميناءي الأحمدي والشعيبة، وإنشاء مستودع للسوق المحلي، وتركيب أنظمة السلامة، وتركيب أنظمة مكافحة الحرائق، وبناء صهاريج التخزين. وكانت مجلة ميد قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الماضي ان المناقشات الداخلية ما زالت مستمرة حول أنواع الوقود التي سيتم نقلها إلى المستودع. وأشارت إلى أن التغييرات المتوقعة على متطلبات تخزين الوقود توحي بالاعتقاد أن المسؤولين يستعدون للإعلان عن تغييرات في نطاق المشروع.
ومن المقرر أن تقوم المنشأة بتخزين الوقود لتوزيعه داخل الكويت، ويريد بعض المسؤولين أن يشكل الوقود الذي لا يفي بمعايير الاستيراد الأوروبية نسبة كبيرة من الوقود الذي يتم نقله إلى المنشأة، لإتاحة المجال لتوفير المزيد من الوقود عالي الجودة، وبالتالي تصديره إلى الأسواق الخارجية، بينما يحبذ مسؤولون آخرون استخدام الوقود المتوافق مع المعايير الأوروبية على نطاق أوسع في الكويت بسبب تأثيره المنخفض على البيئة.

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