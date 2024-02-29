بالفيديو أحمد العوضي لـ الأنباء الدليل الإرشادي الأول للنظم الغذائية خط دفاع أول عن الإنسان

الفليج لـ «الأنباء»: الدليل جاء ليتماشى مع الإستراتيجية العامة للدولة والخطة الإنمائية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية



حنان عبدالمعبود

دشن وزير الصحة د.أحمد العوضي دليل الكويت الإرشادي الأول للنظم الغذائية الذي يعد الأول من نوعه لتثقيف أفراد المجتمع ومساعدتهم على اختيار الغذاء الصحي السليم والحدّ من انتشار الأمراض المزمنة غير المعدية.

وأكد وزير الصحة د.أحمد العوضي في تصريح لـ «الأنباء» أن الوقاية من الأمراض قبل الوصول للبحث عن علاج يعد من أهم خطط الصحة وخطط الدولة الإنمائية وبرامج عمل الحكومة، للوصول إلى إنسان سليم يحيا حياة صحية.

وقال: «تشرفنا بتدشين دليل الكويت الإرشادي الأول للنظم الغذائية والذي يأتي بعد مجهود كبير من تضافر عدة جهات بالدولة، وينطلق هذا الدليل كمعيار أولي للمجتمع ويمكن الوصول حتى لأبنائنا بالمدارس للتوعية بأهمية الغذاء والتغذية وكيفية اتباع سلوكيات غذائية وأنواع الأغذية التي يتم تناولها وأهميتها بالإضافة إلى سوء التغذية إذا كان هناك سمنة وكذلك ارتباط الأمراض المزمنة غير المعدية، حيث نرصد انتشار السمنة وأمراض السكري والضغط والتي تأتي بسبب سلوكيات غذائية خاطئة على مدى سنوات.

ولفت وزير الصحة إلى أن وجود هذا الدليل الإرشادي يأتي كخط دفاع أول عن الإنسان والوصول إلى إنسان سليم، حيث خلال سنوات من العمر قد يصاب الإنسان بالأمراض المزمنة غير المعدية ومنها السمنة والضغط والسكري، والكثير من هذه الأمراض تأتي بسبب سلوكيات غذائية غير صحية، وهذا الدليل الإرشادي يقيم نوع وطريقة وكميات الأكل وكيفية تناول الغذاء الصحي، حيث يعد دليلا استرشاديا للوقاية قبل ان يكون هناك علاج.

وأكد «ننشد أن يكون الإنسان سليما نفتخر بأن هذا جاء ضمن خططنا وخطط الدولة الإنمائية وبرامج عمل الحكومة لتطبيقها في المستشفيات والعيادات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأفاد بأن الدليل معيار أولي للمجتمع ويمكن من خلاله الوصول لأبنائنا وبناتنا في المدارس للتوعية بأولوية الغذاء والتغذية وكيفية اتباع السلوك الغذائي السليم من خلال اختيار أنواع صحية من الغذاء مع التوعية والتحذير بمخاطر سوء التغذية وارتباطها بالأمراض المزمنة غير المعدية.

من جانبها، أكدت رئيس مجلس الإدارة، المدير العام بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج أن الدليل الإرشادي جاء ليتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة والخطة الإنمائية لمكافحة الأمراض المزمنة غير المعدية، والتي يقصد بها أمراض ارتفاع ضغط الدم، وسكري النوع الثاني، والسمنة وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، لافتة إلى أن الكويت تقوم بجهود جبارة لمعالجة هذه الأمراض ولهذا من باب أولى العمل بتضافر الجهود لمكافحتها والتي يعد من أهم وسائلها التغذية، لافتة إلى ان هذا الدليل من إعداد خبراء في مجال التغذية وعلم النفس السلوكي من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وكلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث قاموا بأعداد بحوث قابلة للتطبيق في الكويت.

وأضافت: «ان الدليل تم رفعه على موقع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وسيتم نشره على جميع العيادات الصحية وعيادات المستشفيات والمراكز الصحية ووزارة التربية بجميع مراحلها ومدارسها الخاصة والحكومية والأهلية، وأيضا أعضاء السلك الديبلوماسي وغيرهم حيث الدليل يمس جميع الأفراد بالمجتمع، وسيكون هذا محل تقييم في المرحلة المقبلة تحضيرا لإعداد النسخة المحدثة منه في القريب.

وكشفت د.الفليج لـ «الأنباء» عن إطلاق الهيئة العامة للغذاء والتغذية الاستراتيجية الثانية والتي تضم الخطة لأعوام 2024/2026 وتقوم على عدة ركائز وأهداف ومشاريع سترى النور ويمكن الاطلاع عليها بمؤشراتها على موقع الهيئة الإلكتروني.

وقالت تعمل الهيئة العامة للغذاء والتغذية بجهود جبارة، وقد تم إطلاق منصة راقب الإلكترونية والتي من خلالها يمكن للتاجر أو الشركات الولوج عبر النظام لإدخال البيانات الخاصة بها وتنجز جميع المعاملات من خلال هذه المنصة دون تدخل مما يزيد من كفاءة العمل وتقليل الجهد المبذول، ويميكن الإجراءات خاصة دولة الكويت تعتمد على استيراد الغذاء بصورة كبيرة ومن باب أولى أن نساهم في رفع كفاءة استيراد الأغذية من المنافذ المختلفة.

من جهتها، أوضحت الوكيل المساعد لشؤون تغذية المجتمع بالهيئة سابقا، المنسق العام لمدينة قرطبة الصحية د.نوال الحمد أن الدليل جاء بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومجهود عدة جهات وهي وزارة الصحة ويمثلها الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومعهد دسمان للسكري، معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت وكلية الصحة العامة وكلية العلوم الحياتية.

بدورها، قالت عضو مجلس إدارة متفرغ بالهيئة العامة للغذاء والتغذية د.شروق بودي ان الدليل تم إصداره من خلال لجنة شكلتها الهيئة العامة للغذاء والتغذية عام 2019، وضمت نخبة من المختصين في مجالات الغذاء والصحة والعلوم الحياتية وجاء تشكيل اللجنة للوصول إلى دليل إرشادي لنظم غذائية تخص المجتمع وتناسبه ثقافيا واقتصاديا، ويكون سهل التطبيق من وجهة النظر العلمية.