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العاصمة أقرت مكونات المرحلة الثالثة بحديقة الشهيد

2/29/2024 3:06:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
أوصت لجنة محافظة العاصمة خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على طلب الديوان الأميري اعتماد مكونات المشروع والمخططات التفصيلية الخاصة بمشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة الواقعة بالقطاع الثاني ضمن الحزام الأخضر.
والجدير بالذكر أن الرأي الفني أشار إلى أن نسبة إشغال مكونات المشروع بين 5 و50% على ألا تتعدى الأنشطة التجارية نسبة 5% من المساحة الإجمالية للموقع في جميع الأحوال وبارتفاع 51 مترا فقط، وشريطة ما يلي:
٭ توفير كل مواقف السيارات اللازمة للمشروع ضمن حدوده وفق المواصفات المتبعة لدى بلدية الكويت والالتزام بما جاء في الدراسة المرورية المعتمدة للمشروع من حيث المداخل والمخارج وعدد مواقف السيارات المتوافر.
٭ التقيد بما جاء بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ ونقل الخدمات التي تتعارض مع المشروع على نفقة المنفذ.
وقال العبدالجادر إن اللجنة حفظت الكتاب المقدم من مختار منطقة المنصورية
عبدالوهاب النقي بشأن المحافظة على الحدائق العامة في مناطق السكن النموذجي من عبث الشركات والجمعيات التعاونية وغيرها والحفاظ على سكينة أهالي المنطقة، كما أحالت اقتراح صاحب العلاقة بشأن تغيير استعمال روضة الطبري من مدرسة حكومية إلى حديقة عامة إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.
وأضاف أن اللجنة وافقت على الكتاب المقدم من شركة المرافق العمومية بشأن تجديد تراخيص مواقف السيارات السطحية المؤقتة بمناطق الكويت المختلفة بخصوص الموقع رقم 4 بمنطقة شرق قطعة 2، كما أحالت اللجنة اقتراح صاحب العلاقة بشأن منطقة الري (أسوار سوق الفقع والجمعة) إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.
وذكر أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة السرة قطعة 5، كما وافقت على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تعديل بعض بنود قرار المجلس البلدي الخاص بمقر الهيئة بالقطعة 2 بمنطقة شرق.
وأشار الى أن اللجنة وافقت على طلب وزارة الشؤون وهيئة الصناعة بشأن إلغاء قرار القسيمة 113 بمنطقة الشويخ والمخصصة لجمعية الصحافيين بعد التنازل عنها لهيئة الصناعة.

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