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وقف نقل وندب المعلمين حتى نهاية الفصل الثاني

2/29/2024 3:06:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أوقفت وزارة التربية النقل والندب لأعضاء الهيئة التعليمية والإشرافية حتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي. وقالت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان في قرار أصدرته، انه تقرر استئناف إجراءات تعيين المعلمين في جميع قطاعات وإدارات الوزارة، مشيرة إلى أن آخر موعد لمباشرة العمل هو نهاية دوام الخميس 4 أبريل المقبل.
وأوضحت الحمدان في قرارها استمرار المعلمين المنتدبين من جهات حكومية أخرى بالعمل في مدارسهم، وذلك لحين انتهاء فترة الندب، على أن يقوم القطاع الإداري بإجراءات تمديد الندب أو النقل أو التثبيت حسب الأحوال، وذلك في المواعيد المناسبة والنظم المعمول بها في هذا الشأن. من جانب آخر، واستكمالا لاجتماع وزارة التربية مع ممثلي الميدان التربوي حول الإجراءات الخاصة بآلية تطبيق الدوام المدرسي المرن، وتوضيح الإجراءات الإدارية الخاصة بآلية تطبيقه على الهيئتين التعليمية والإدارية، واصلت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان عقد اجتماعها الثاني بحضور الوكيلة المساعدة للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع ومدير إدارة التنسيق بالتكليف متعب العتيبي ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية بالإنابة جاسم بوحمد ومدير إدارة مدارس التربية الخاصة محمود عبدالرضا، بالإضافة إلى ممثلي الميدان التربوي من مناطق الجهراء التعليمية والفروانية التعليمية ومبارك الكبير التعليمية، لإتاحة الفرصة لكل العاملين بالميدان التربوي والاستماع الى آرائهم والرد على استفساراتهم. وتم خلال الاجتماع الاستماع الى ملاحظات مديري المدارس من مختلف المراحل التعليمية والأخذ بمقترحاتهم والرد على استفساراتهم ورصد كل المعوقات الراهنة لتتم دراستها ومناقشتها قبل التطبيق الفعلي للبصمة والتأكد من ملاءمتها طبيعة العمل المدرسي وفق النظم واللوائح المنظمة.

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