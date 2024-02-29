بالفيديو ربط مروري مع دول التعاون

أكثر من 9 ملايين مخالفة و75 ألف حادث.. و296 وفاة في 2023 وفتح بلوكات المخالفات والإفراج عن السيارات المحجوزة خلال يومين

منصور السلطان ـ أحمد خميس



أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تسجيل أكثر من 9 ملايين مخالفة مباشرة وغير مباشرة خلال العام الماضي.

وكشفت إحصائيات تم استعراضها خلال مؤتمر صحافي مصاحب لأسبوع المرور الخليجي الموحد، عن أن عدد مخالفات السرعة فوق المعدل بلغ 4.2 ملايين مخالفة، فيما بلغت مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية نحو 854 ألف مخالفة، في إشارة إلى مؤشر خطير يتسبب في فقدان الأرواح والخسائر الجسيمة.

وسجلت الحوادث المرورية خلال العام الماضي 870 حادثا نتجت عنها 296 وفاة، في الوقت الذي بلغت فيه رخص القيادة المسجلة ما يقرب من مليوني رخصة بجميع أنواعها، وعدد المركبات 2.5 مليون مركبة.

من جهته، أكد مدير إدارة التوعية المرورية ورئيس لجنة فعاليات أسبوع المرور العميد نواف الحيان إتمام الربط المروري بشأن المخالفات مع كل من الإمارات وقطر، مشيرا الى التنسيق مع السعودية وعمان والبحرين خلال الفترة المقبلة لإتمام المنظومة المرورية في تحصيل المخالفات بين دول التعاون.

وأعلن العميد الحيان، عن فتح جميع المخالفات المقفلة باستثناء مخالفة استغلال مواقف المعاقين، الى جانب الإفراج عن المركبات المحجوزة في كراج الحجز بعد دفع المخالفة، وذلك على مدى يومين في مجمع «الخيران مول».





في مؤتمر صحافي بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار «قيادة بدون هاتف»

9 ملايين مخالفة ونحو 75 ألف حادث أودت بحياة 296 في 2023



تنسيق بين السعودية والبحرين وعُمان في تحصيل المخالفات أسوة بالإمارات وقطر دول الخليج غلّظت العقوبات فانخفضت الوفيات والحوادث المرورية.. وقانون المرور لا يصلح الآن



منصور السلطان ـ أحمد خميس

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن عدد المخالفات المرورية لعام 2023 بلغ 9.120.006 مخالفات بواقع 3.142.923 مخالفة مباشرة و5.977.083 غير مباشرة.

وكشفت الإحصائيات، التي تم استعراضها أمس على هامش المؤتمر الصحافي المصاحب لأسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار «قيادة بدون هاتف» بحضور وكيل قطاع المرور والعمليات بالتكليف اللواء يوسف الخدة وعدد من قيادات المرور في مبنى العمليات بمنطقة جنوب الصباحية، عن أن عدد مخالفات السرعة فوق المعدل بلغ 4.294.446 مخالفة، فيما بلغت مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية 853.220 مخالفة، معتبرة الإحصائيات أن كم هذه المخالفات الجسيمة مؤشر خطر ويتسبب في فقدان الأرواح والخسائر الجسيمة والمادية.

وأظهرت الإحصائية أن عدد الحوادث المرورية المسجلة في عام 2023 بلغ 74.870 حادثا مروريا موزعة على 985 حادث دهس و2132 انقلاب وإصابة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بلغ 296 وفاة، كما أظهرت الإحصائيات أن عدد رخص القيادة الخاصة المسجلة بلغ 1.751.203 والرخص العامة 152.779 والإنشائية 16.229 والدراجات 31.284 والتوصيل 11.992، وان المواطنين يشكلون في الرخص الجديدة نسبة ‎%‎52 بينما يشكل الوافدون ‎%‎45.

وخلال المؤتمر أعلن مدير إدارة التوعية المرورية ورئيس لجنة فعاليات أسبوع المرور العميد نواف الحيان، أنه تم الربط المروري الخليجي بشأن المخالفات مع الإمارات وقطر كخطوة أولى، وهناك تنسيق بين المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان خلال الفترة المقبلة لعمل منظومة مرورية في تحصيل المخالفات بين دول مجلس التعاون.

وأضاف العميد الحيان أن أغلب المعاملات المرورية تجرى حاليا إلكترونيا، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات على المواطنين والمقيمين.

واستعرض الحيان خلال المؤتمر شرحا مرئيا عن سلوكيات قائدي المركبات في الطرق من خلال استخدام الهاتف وعدم الانتباه والسرعة الزائدة والاستهتار والرعونة، حيث تم استعراض الإحصائية المرورية لعام 2023.

وقال إن الإدارة العامة للمرور وتزامنا مع التطور التكنولوجي وربط الطرق السريعة والتقاطعات، وضعت 161 كاميرا وكاميرات السرعة والثابتة 255 وكاميرات السرعة المتنقلة 18.

وبين خلال رده على أسئلة الصحافيين، أن قانون مخالفات المرور الحالي لا يصلح الآن، حيث مضى على إقراره عشرات السنين والآن الأوضاع والطرق تغيرت وعدد السيارات في ازدياد، فلابد من إقرار قانون المرور الذي يبحث في أروقة مجلس الأمة وذلك للحد من الحوادث والوفيات، مؤكدا أن كل دول الخليج غلظت العقوبات والمخالفات المرورية وكانت النتيجة لديها انخفاض نسبة الوفيات والحوادث المرورية.

وقال العميد الحيان إن اللجنة الإعلامية المرورية بصدد إقامة معارض توعية وزيارات في عدد من المواقع وعلى مدار أسبوع وتبدأ على مدار يومي الخميس 29 فبراير والجمعة 1 مارس في مجمع الخيران ويوم السبت «المكشات» جسر جابر، ويوم الأحد المقبل سيكون افتتاح أسبوع المرور الخليجي الموحد بمركز الشيخ جابر في دار الأوبرا، وفي الفترة المسائية مباراة القادسية والكويت، ومن يوم الأحد القادم إلى يوم الخميس سيكون هناك معرض على مدى فترتين بمجمع الأفنيوز، موضحا أنه من خلال الزيارات والمعرض سيكون هناك موقع للإدارة العامة للمرور ستكون هناك بادرة برفع البلوك ودفع المخالفات والرد على أسئلة الحضور وتوعيتهم.

واختتم بقوله: نسعى جاهدين لتكثيف كل جهودنا من أجل توصيل رسالة كاملة من خلال جميع وسائل الإعلام المختلفة، فهم يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية نظرا لدورهم الكبير في إيصال المعلومات والمفاهيم الصحيحة إلى الجميع وكذلك ترسيخ الثقافة المرورية لدى مستخدم الطريق والابتعاد عن التصرفات الخاطئة التي قد تعرضك للمساءلة، فالتركيز التام أثناء القيادة والابتعاد عن استخدام الهاتف هو غايتنا، فهناك مراقبة مباشرة من غرفة التحكم المروري من خلال الكاميرات على جميع الطرق العامة، ونتمنى السلامة للجميع، ونكون بذلك حققنا ما نصبو إليه جميعا في الحد من الحوادث.

العميد مبارك الهاجري: كاميرات المراقبة ترصد جميع المخالفات

اعتبر مدير إدارة مرور حولي العميد مبارك الهاجري شعار أسبوع المرور الموحد لدول مجلس التعاون 2024 «قيادة بدون هاتف» دعوة جديدة لتقيد السائقين لتجنب استخدام الهاتف النقال خلال القيادة، مشيرا على هامش المؤتمر الصحافي إلى أن قطاع المرور يجزم بأن الهاتف أحد الأسباب الجوهرية لعدد كبير من الحوادث لانشغال قائدي المركبات عن الطريق، وان الحادث يحدث نتيجة لحظة يكون فيها قائد المركبة فاقد التركيز وغير واع لما يدور في الطريق. وكشف عن تواجد كاميرات المراقبة في التقاطعات ترصد جميع المخالفات ومنها استخدام الهاتف وعدم ربط حزام الأمان. وأشار إلى ان قطاع المرور لا يعنيه تسجيل ملايين المخالفات أو كم المبالغ التي يتم تحصليها جراء ذلك وكل ما يعنيه خفض الحوادث وبالتبعية التقليل من أعداد الوفيات والإصابات، مشيرا إلى أن ما ينفق على ضحايا الطريق يفوق ما يتم تحصيله بكثير. وقال: من غير المقبول تردي السلوك أثناء القيادة وقيادة مركبات ودراجات نارية من دون رخص سوق واستخدام جسور المشاة في التنقل بين المناطق، مؤكدا استمرار دوريات ورجال المرور في متابعة الطرقات لتحقيق أقصى درجات الانسيابية وإبعاد بعض مرتكبي المخالفات الجسيمة.

العميد الحيان: فتح البلوكات عن المخالفات ليومين

أعلن ‏رئيس لجنة فعاليات أسبوع المرور العميد نواف الحيان، عن فتح جميع المخالفات المقفلة باستثناء مخالفة المعاقين، إلى جانب الإفراج عن المركبات المحجوزة في كراج الحجز بعد دفع المخالفة، وذلك على مدى يومين اليوم وغدا في مجمع «الخيران مول» ‏خلال مراجعة المعرض التوعوي الخاص بالإدارة العامة للمرور في الفترتين الصباحية المسائية بمناسبة أسبوع المرور الخليجي الموحد لدول مجلس التعاون لهذا العام تحت شعار «قيادة بدون هاتف».

العقد الخامس أعلى معدلات الوفيات



67 حالة وفاة وقعت للأعمار ما بين 41 و50 سنة، وهذا يظهر حسب إحصائيات الإدارة العامة للمرور أن من هم في العقد الخامس هم أكثر ضحايا الحوادث المرورية. أما الأعمار ما بين 31 إلى 40 سنة فقد بلغت الوفيات بينهم 66 وفاة.

أما الوفيات ما بين عمر 21 و30 سنة فبلغت اعداد الوفيات 63 حالة وفاة. فيما بلغ عدد وفيات الشريحة العمرية ما بين 51 و60 سنة 42 حالة وفاة وتليهم الشريحة العمرية ما بين 11 و20 سنة بواقع 31 حالة وفاة، أما ما فوق 60 عاما فبلغت الوفيات بينهم 17 حالة وفاة.

أما الأطفال ما دون الـ10 سنوات فبلغت اعداد وفياتهم 10 حالات.

قرابة 6 ملايين مخالفة غير مباشرة



985 حادث دهس في العام الماضي



نحو مليوني رخصة سوق و2.5 مليون مركبة

185 ألف مخالفة هاتف و370 ألفاً حزام أمان



