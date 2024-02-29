108خيول يتنافسون على 10 ملايين درهم جوائز أمسية الإمارات سوبر ساترداي



أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن تفاصيل أمسية "الإمارات سوبر ساترداي" ، آخر الأمسيات الثلاث الكبرى لكرنفال سباقات دبي في الموسم الجديد، والمزمع إقامتها يوم 2 مارس المقبل، على مضمار ميدان العالمي.

ويشارك في الأمسية 108 خيول من نخبة الخيول المحلية والعالمية، يتنافسون في 9 أشواط من السباقات المميزة التي تستقطب أفضل الخيول والمدربين والفرسان من جميع أنحاء العالم، على إجمالي جوائز تبلغ 10.3 مليون درهم، برعاية طيران الإمارات.

وتتضمن الأشواط التسعة 5 سباقات تأهيلية رصدت لها مكافآت تشجيعية بقيمة إجمالية تصل إلى 4 ملايين دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمدرج مضمار ميدان العالمي، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، والمهندس محمد سعيد الشحي المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وعادل غيث نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية في الخليج العربي والشرق الأوسط.

وعبر المهندس محمد سعيد الشحي، عن سعادته بالهيكلة الجديدة التي تباها نادي دبي لسباق الخيل لإعادة تخطيط كرنفال سباقاته، وعلى رأسها أمسية“الإمارات سوبر ساترداي”.

وقال:" هذه الأمسية تعتبر محطة مهمة إلى الحدث الأكبر في كأس دبي العالمي، وهو ما يتجسد في نخبة الخيول القوية المتميزة المشاركة ومن بينها 17 خيلاً عالمياً، علاوة على أن 5 أبطال من كأس دبي العالمي في النسخ السابقة يشاركون في هذه الأمسية".

وأكد الشحي أن هيئة الإمارات لسباق الخيل تدعم بقوة كل أندية ومضامير الدولة للتأكيد على المكانة المتميزة التي تحظى بها سباقات الخيل في الإمارات على المستوى العالمي، مشيرا إلى ان الهيئة تلقت تأكيدات من الاتحاد الآسيوي على دعمه لإعادة الهيكلة التي جرت في موسم سباقات الخيل بدبي.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، أن أمسية“الإمارات سوبر ساترداي، التي تأتي كثالث كرنفالات الهيكلة الجديدة لموسم سباقات دبي للخيل، بروفة حقيقة للحدث الأكبر”كأس دبي العالمي".

وقال:" تقوم استراتيجية إعادة هيكلة موسم سباق الخيول، على إننا نملك من الممكنات التي تمنحنا فرصة لجعل موسم السباقات منطقة التقاء لأفضل الخيول المشاركة في سباقات الخليج والمنطقة، وهي التجربة التي أثبتت نجاحها تماماً".

وأضاف:" من خلال القراءات التي تمت للموسم حتى الآن تبين أن هذه الاستراتيجية ناجحة في تنفيذ خططها بفضل دعم الجهات الرسمية وعلى رأسها هيئة الإمارات لسباق الخيل، وكذلك الرعاة ومن بينهم طيران الإمارات".

وأوضح العظب أن أكثر من 25 مدربا دولياً متواجدون حاليا في الإمارات، نصفهم تقريبا من بريطانيا، وهو ما يعطي رسالة مفادها أن الإمارات نجحت في استقطاب أفضل الخيول والمدربين والفرسان في العالم خلال هذه الفترة.

وأضاف“هناك العديد من الفعاليات المصاحبة بالأمسية، مثل مسابقات الأزياء والترشيحات، والسحوبات ومرافق الضيافة المتنوعة، وذلك بهدف الاهتمام بالجمهور وتحفيزه على الحضور والاستمتاع ليس فقط بسباق الخيل بل بتجربة ترفيهية متكاملة”.

فيما أكد عادل غيث أن أمسية "الإمارات سوبر ساترداي" تعد بروفة ختامية لأمسية كأس دبي العالمي. وتتضمن تسعة أشواط، ويحمل كل شوط اسم أحد أقسام طيران الإمارات.

وقال“طيران الإمارات، رائدة في رعاية أشهر الأحداث الرياضية حول العالم، وخصوصاً سباقات الخيل والفروسية، ولا تزال في طليعة الداعمين للسباقات في دبي منذ أكثر من عقدين. واقترن اسم طيران الإمارات بالسباق الأكثر شهرة في الإمارات، وأحد أبرز السباقات العالمية الكبرى، كأس دبي العالمي”الفئة الأولى"، الذي تبلغ جائزته المالية 12 مليون دولار، حيث ترعى اللقب منذ النسخة الأولى للسباق في عام 1996".

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